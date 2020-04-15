Как в Англии не лечат больных коронавирусом

Другая леденящая кровь история, когда медсестра привезла в больницу человека, который врезался, потеряв сознание, в ее машину. Этот человек болел уже 3 недели, успел рассказать медсестре, что сначала терпел, потом умолял, чтобы его забрали в госпиталь, за ним никто не приезжал — и это 2020 год, столица европейского государства! Из последних сил сел в автомобиль и поехал сам в госпиталь. Потерял сознание, врезался в машину медсестры. Медсестра его пересадила к себе, привезла в госпиталь, где работала, он там умер через 4 часа. И вот с утра, на ВВС поднимают чашку кофе — давайте помянем этого безымянного человека. И никому в голову не придет даже спросить — а чего его раньше-то не лечили, все эти 3 недели, чего его раньше не положили больницу, не попытались вылечить? Ему было 60 лет, у него не было сопутствующих заболеваний.