Как в Англии не лечат больных коронавирусом

Posted 15 апреля 2020, 00:36
Published 15 апреля 2020, 00:36
Modified 17 августа 2022, 09:08
Updated 17 августа 2022, 09:08
Президент США Дональд Трамп был настолько взволнован, что срочно послал в Лондон лучших американских специалистов. Пару дней назад Би-Би-Си сообщило, что Джонсону стало легче.
Великобритании — одна из немногих стран, где возобладало мнение, что бороться с эпидемией хуже, чем с ней не бороться. Кто-то умрёт, но вся нация получит иммунитет. Если природные англичане восприняли эту доктрину спокойно, как неизбежность, то для многих иностранцев она оказалась невыносимой.
Ольга Солоухина — дочь советского писателя Владимира Солоухина, давно живёт в Лондоне. Чтобы понять, как коронавирус ударил по оплоту мировой демократии, стоит прочитать её отчет о ситуации:
«Напишу–ка я мрачненький пост о реальной коронаситуации в Лондоне.
…. В Англии отменена вся страховка. Я, например, платила за самую дорогую страховку 20 лет — ни за какие деньги я не смогу ничего сделать. Отменены все платные лечения. Вы можете представить такую ситуацию в России, что вы уже заболели и у вас куча денег, и вы говорите — за любую сумму положите меня в госпиталь и вылечите, наблюдайте за моим состоянием? Так вот в Англии это невозможно организовать вообще ни за какие деньги.
…. Все медицинские учреждения перепрофилированы под больных короной и закрыты. Если у тебя заболел зуб, флюс на всю морду, вырывай сам ниткой как во время войны. Ни один зубной врач во всем Лондоне не принимает даже с сильной зубной болью. Подозрение на аппендицит — не знаем таких слов, может, само пройдет.
Отменены все химиотерапии, плановые операции, по телевизору показывали мать двух детей, у которой рак и она проходила курсы химиотерапии, они отменены, она теперь умрет к сентябрю. Таких историй множество, причем все эти факты рассказывают прямо с экрана и все больше случаев среди знакомых.
Другая леденящая кровь история, когда медсестра привезла в больницу человека, который врезался, потеряв сознание, в ее машину. Этот человек болел уже 3 недели, успел рассказать медсестре, что сначала терпел, потом умолял, чтобы его забрали в госпиталь, за ним никто не приезжал — и это 2020 год, столица европейского государства! Из последних сил сел в автомобиль и поехал сам в госпиталь. Потерял сознание, врезался в машину медсестры. Медсестра его пересадила к себе, привезла в госпиталь, где работала, он там умер через 4 часа. И вот с утра, на ВВС поднимают чашку кофе — давайте помянем этого безымянного человека. И никому в голову не придет даже спросить — а чего его раньше-то не лечили, все эти 3 недели, чего его раньше не положили больницу, не попытались вылечить? Ему было 60 лет, у него не было сопутствующих заболеваний.
Я не знаю твоего имени, брат, но если душа твоя еще здесь, знай, ты для меня безымянный герой английского стоицизма и жертва английской медицины и знай, что несмотря на твое безумное одиночество и ужас последних дней, есть человек, который тебя оплакал и будет тебя поминать…
Они собственного министра держали дома на парацетамоле, не проверяя даже насыщенность крови кислородом, доведя его до двустороннего воспаления легких.
Они здесь — не знают, что делать.
… Вас заберут умирать в госпиталь, чтобы просто не множить трупешники дома и там, в госпитале, тоже не дадут никаких лекарств. В госпитале — если вы старше 60 лет и имеете хоть какое-нибудь хроническое заболевание, которое может служить отягчающим фактором, вам очень назойливо и настойчиво будут подсовывать на подпись документ — что вы согласны, что вас не будут оживлять. Одной женщине 68 лет с астмой 4 (!!!) раза подносили этот документ, она категорически отказывалась и выжила, наверно, только из чувства протеста.
… Из наших — уехали абсолютно все олигархи, уехали даже все, кто ненавидел Россию, уехали все, кроме тех, кого сразу арестуют на российской границе.
… Несмотря на закрытое небо и отсутствие полетов, я точно знаю, что два дня назад борт одного русского олигарха прилетел, забрал своих взрослых детей и вывез всё-таки. Они три дня сидели на низком старте — получится или нет. Все-таки получилось, их доставили по летному полю маленького, заросшего травой аэропортика прямо в самолёт. Удалось спастись, так и говорили. Летели через Швецию.
У меня несколько знакомых заболели и вылечились в Москве — люди известные, всем, кто меня читает и так ясно, о ком я, фамилии называть не буду. Так вот, их в Москве — вовремя госпитализировали, следили за показателями крови, состоянием в легких, следили за процессом, меняли методы ЛЕЧЕНИЯ и вылечили! Давали все — и лекарства от малярии, от Вича, от паразитов, от хрен знает чего, лишь бы каждого вытащить….
В общем, люди, молитесь на нашу российскую медицину.
Сидите дома».