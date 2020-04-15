На въездах в Москву образовались заторы

Posted 15 апреля 2020, 11:38
Published 15 апреля 2020, 11:38
Modified 17 августа 2022, 09:07
Updated 17 августа 2022, 09:07
Напомним, 10 апреля Сергей Собянин объявил, что в Москве будет введен пропускной режим, который должен препятствовать распространению коронавируса. Мэр столицы подчеркивал, что система будет иметь заявительный характер. При этом городские власти могут проверять сообщаемые заявителем сведения.
13 апреля на сайте московской администрации открылся раздел для оформления цифровых пропусков. Кроме онлайн-способа заявку можно оставить позвонив на номер +7 (495) 777-77-77 или отправив сообщение на номер 7377.
14 апреля в ГИБДД сообщили, что с завтрашнего дня инспекторы будут проверять цифровые пропуска у находящихся в автомобилях, въезжающих в столицу, пишет rns.online.
Как сообщает опрештаб по борьбе с коронавирусом, 14 апреля в России зарегистрировано уже 21 102 случая заражения коронавирусом. 170 человек умерли, выздоровели 1694 пациента.