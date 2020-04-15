На въездах в Москву образовались заторы

Напомним, 10 апреля Сергей Собянин объявил, что в Москве будет введен пропускной режим, который должен препятствовать распространению коронавируса. Мэр столицы подчеркивал, что система будет иметь заявительный характер. При этом городские власти могут проверять сообщаемые заявителем сведения.