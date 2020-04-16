1Mediainvest вошёл в десятку лучших российских медиахолдингов

В состав 1Mediainvest входят более 15 новостных и специализированных ресурсов по всей России, в том числе старейшее в стране издание «Советский спорт» и ведущее аналитическое издание нефтегазового рынка Oil & Capital. События, происходящие в регионах страны, оперативно освещают такие ресурсы, как “RostovGazeta” (Ростов-на-Дону), “Inkazan” (Казань), “NewsNN” (Нижний Новгород), «Новости Волгограда», «Восток-Медиа», рассчитанный на широкую аудиторию Дальневосточного федерального округа, и многие другие.