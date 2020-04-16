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Posted 16 апреля 2020, 10:20

Published 16 апреля 2020, 10:20

Modified 17 августа 2022, 09:07

Updated 17 августа 2022, 09:07

компьютер

1Mediainvest вошёл в десятку лучших российских медиахолдингов

16 апреля 2020, 10:20
Фото: Медиахолдинг1Mi. компьютер
1Mediainvest, в состав которого входит сетевое издание «Восток-Медиа», попал в ТОП-10 лучших российских медиахолдингов по версии Яндекс.Радар.

Таким образом, федеральный медиахолдинг оказался в верхней десятке крупнейших интернет-проектов страны по числу российских пользователей.

Ежемесячная аудитория медиахолдинга 1Mediainvest составляет почти 8 миллионов уникальных посетителей. Федеральный ресурс имеет более 760 тысяч подписчиков в социальных сетях. Количество просмотров новостей холдинга каждый месяц превышает 50 миллионов человек.

В состав 1Mediainvest входят более 15 новостных и специализированных ресурсов по всей России, в том числе старейшее в стране издание «Советский спорт» и ведущее аналитическое издание нефтегазового рынка Oil & Capital. События, происходящие в регионах страны, оперативно освещают такие ресурсы, как “RostovGazeta” (Ростов-на-Дону), “Inkazan” (Казань), “NewsNN” (Нижний Новгород), «Новости Волгограда», «Восток-Медиа», рассчитанный на широкую аудиторию Дальневосточного федерального округа, и многие другие.

Редакция «Восток-Медиа» сердечно поздравляет своих коллег с высоким достижением и желает успешной реализации новых проектов, творческих успехов и вдохновения.

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#Новости#Общество#Россия
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