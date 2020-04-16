1Mediainvest вошёл в десятку лучших российских медиахолдингов

Posted 16 апреля 2020, 10:20
Published 16 апреля 2020, 10:20
Modified 17 августа 2022, 09:07
Updated 17 августа 2022, 09:07
Таким образом, федеральный медиахолдинг оказался в верхней десятке крупнейших интернет-проектов страны по числу российских пользователей.
Ежемесячная аудитория медиахолдинга 1Mediainvest составляет почти 8 миллионов уникальных посетителей. Федеральный ресурс имеет более 760 тысяч подписчиков в социальных сетях. Количество просмотров новостей холдинга каждый месяц превышает 50 миллионов человек.
В состав 1Mediainvest входят более 15 новостных и специализированных ресурсов по всей России, в том числе старейшее в стране издание «Советский спорт» и ведущее аналитическое издание нефтегазового рынка Oil & Capital. События, происходящие в регионах страны, оперативно освещают такие ресурсы, как “RostovGazeta” (Ростов-на-Дону), “Inkazan” (Казань), “NewsNN” (Нижний Новгород), «Новости Волгограда», «Восток-Медиа», рассчитанный на широкую аудиторию Дальневосточного федерального округа, и многие другие.
Редакция «Восток-Медиа» сердечно поздравляет своих коллег с высоким достижением и желает успешной реализации новых проектов, творческих успехов и вдохновения.