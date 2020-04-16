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Posted 16 апреля 2020, 02:44

Published 16 апреля 2020, 02:44

Modified 1 сентября 2022, 03:22

Updated 1 сентября 2022, 03:22

ДНС проштрафился. Магазины в Приморье упорно нарушают постановление губернатора

16 апреля 2020, 02:44
Сюжет
Эксклюзив
В районах Приморья продолжаются рейды с участием представителей административных комиссий и правоохранительных органов. До сих пор в крае не все торговые точки временно прекратили свою деятельности из-за введённого режима всеобщей самоизоляции. И теперь им придётся заплатить крупные штрафы. Среди нарушителей — ДНС.

Источник, знакомый с ситуацией, рассказал о том, что очередные рейды по торговым центрам прошли в приморском городе Арсеньев. Внимание сотрудников правоохранительных органов привлёк торговый центр «Радуга». Как оказалось, не все предприниматели выполнили поручение губернатора Приморья.

Так, в этом торговом центре продолжил свою работу ООО «ДНС Ритейл». В итоге, в отношении компании был составлен протокол, который на сегодняшний день передан представителям административной комиссии. Кроме того, ООО «Связной» работал, пренебрегая постановлением главы региона. В отношении компании также был составлен протокол об административном правонарушении.

Между тем, в телеграмм-канале «Приморский мамковед» появилась информация о том, что представители Роспотребнадзора якобы наказали ООО «ДНС Ритейл» за продолжение работы не на законных основаниях. Редакция «Восток-Медиа» запросила комментарий по ситуации у владельца «Днс» Дмитрия Алексеева о том, будут ли предприняты шаги по исправлению нарушений.

В ТЦ «Радуга» продолжили работу магазин «Чудодей» и ООО «Волшебный лес». Однако, по словам источника, их к ответственности не привлекли. Ведь «Чудодей» реализует товары, которые входят в перечень товаров первой необходимости. А вторая компания продаёт детские товары.

Напомним, по постановлению губернатора Приморского края Олега Кожемяко, в период всеобщей самоизоляции в крае могут продолжить работу аптеки, а также торговые точки, которые осуществляют реализацию товаров первой необходимости. Все остальные должны временно приостановить свою деятельность до 30 апреля.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что аналогичные рейды провели сотрудники правоохранительных органов и в других районах края. Так, несколько административных протоколов были составлены в отношении предпринимателей в Артёмовском городском округе.

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#Новости#Общество#Владивосток#Арсеньев#Нарушения#Эксклюзив#COVID-19
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