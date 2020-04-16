ДНС проштрафился. Магазины в Приморье упорно нарушают постановление губернатора

Так, в этом торговом центре продолжил свою работу ООО «ДНС Ритейл». В итоге, в отношении компании был составлен протокол, который на сегодняшний день передан представителям административной комиссии. Кроме того, ООО «Связной» работал, пренебрегая постановлением главы региона. В отношении компании также был составлен протокол об административном правонарушении.