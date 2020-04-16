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Posted 16 апреля 2020, 07:09

Published 16 апреля 2020, 07:09

Modified 1 сентября 2022, 02:59

Updated 1 сентября 2022, 02:59

Телеканал Fox News сообщил о «нулевом» пациенте с коронавирусом

16 апреля 2020, 07:09
Сюжет
COVID-19
Международные СМИ раскопали любопытную версию происхождения CoVID-19. В распоряжении американского телеканала Fox News оказались свидетельства неких источников о «нулевом» пациенте, будто бы работавшем в вирусологической лаборатории Уханя.

Информаторы канала рассказали, что есть документы из Китая, подтверждающие: вирус в самом деле передался человеку от летучей мыши, но человек не ел её, а работал с мышами в лаборатории. Также СМИ утверждает, что лаборатория должна была продемонстрировать «выдающиеся результаты» КНР в исследованиях вирусов.

Ранее «Восток-Медиа» сообщало, что информация о распространении нового типа коронавирусной инфекции появилась в СМИ 31 декабря 2019 года. Вспышка заболевания оказалась стремительной и опасной: только в провинции Хубэй, эпицентре заражения, от новой инфекции погибли более 3200 человек из 67 тысяч заразившихся. Вирус распространялся быстро — и уже 11 марта ВОЗ объявило о пандемии, охватившей большинство стран мира. Китай оказался далеко не самой пострадавшей страной — картина заболеваемости и смертности вышла куда более масштабной в Италии, США, Германии, Австрии, Франции. В России ситуация напряжённая, но по статистике далеко не самая ужасающая: около 24,5 тысяч случаев заражения и 198 смертей.

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#Новости#Общество#Эпидемии#COVID-19
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