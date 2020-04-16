Телеканал Fox News сообщил о «нулевом» пациенте с коронавирусом

Ранее «Восток-Медиа» сообщало, что информация о распространении нового типа коронавирусной инфекции появилась в СМИ 31 декабря 2019 года. Вспышка заболевания оказалась стремительной и опасной: только в провинции Хубэй, эпицентре заражения, от новой инфекции погибли более 3200 человек из 67 тысяч заразившихся. Вирус распространялся быстро — и уже 11 марта ВОЗ объявило о пандемии, охватившей большинство стран мира. Китай оказался далеко не самой пострадавшей страной — картина заболеваемости и смертности вышла куда более масштабной в Италии, США, Германии, Австрии, Франции. В России ситуация напряжённая, но по статистике далеко не самая ужасающая: около 24,5 тысяч случаев заражения и 198 смертей.