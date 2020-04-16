В государственном ключе: энергетики Приморья разработали меры поддержки потребителей

Posted 16 апреля 2020, 07:00
Published 16 апреля 2020, 07:00
Modified 17 августа 2022, 09:07
Updated 17 августа 2022, 09:07
Так, «Артёмовская электросетевая компания», «Дальнереченская энергосетевая компания» и «Территориальная энергосетевая компания» проработали ряд вариантов, позволяющих физическим лицам не только пройти сложный период с минимальными потерями финансов, но и без лишних затрат привести в порядок свои приборы учета потребления. Кроме того, энергетики работают и в направлении оптимизации расходов инвесторов, реализующих в регионе крупные проекты.
В начале апреля президент страны Владимир Путин обратился к населению и заявил о беспрецедентных мерах поддержки для населения. Вопрос касался социальных гарантий, снижения ряда финансовых обязательств (речь идет об отмене пени за неоплату коммунальных платежей) и так далее. Линию на своем уровне продолжил губернатор края Олег Кожемяко.
Ответственные компании тренд, заданный правительствами разных уровней, уловили. По мнению представителей энергетических компаний края, отмена штрафов за просрочку оплаты услуг жилищно-коммунального хозяйства позволит людям, в силу сложившихся обстоятельств, грамотно распределить собственный бюджет и не накапливать долги по данному направлению.
Остаться в стороне не смогло руководство «Территориальной энергосетевой компании». Здесь разработали комплекс мер поддержки своих потребителей.
«В период с 23 марта по 01 сентября 2020 года плановое и внеплановое проведение проверок приборов учета потребителей — физических лиц будет проводиться без составления актов о выявлении несанкционированного вмешательства. Кроме того, все акты несанкционированного вмешательства, составленные с момента объявлении эпидемии коронавируса в Российской Федерации, с 23 марта 2020 года до 01 апреля 2020 года в отношении потребителей — физических лиц, будут аннулированы», — говорится в сообщении компании.
До начала осени энергетики предлагают населению воспользоваться беспрецедентной мерой и навести порядок в своём электрическом хозяйстве. Для этого необходимо обратиться с заявлением в письменной (очно или по почте) или электронной форме (на сайт или официальную электронную почту) в энергосетевую компанию и попросить провесить проверку счетчика. Сотрудники компании прибудут на место, обследуют прибор учета. Если будут найдены неполадки и различного рода вмешательства в систему, нарушения будут устранены на месте либо в случае неисправности сотрудники компании произведут бесплатно замену прибора учета электроэнергии, установив новый прибор учета, оборудованный системой автоматического снятия показаний, выдадут дисплей для контроля показаний прибора учета, опломбируют и составят акт проверки прибора учета. Даже при выявлении нарушений акты несанкционированного вмешательства в работу приборов учета до 01 сентября 2020 года в отношении физических лиц, потребляющих электроэнергию для бытовых нужд, составляться не будут.
«Данный комплекс мер поддержки населения проводится не только с целью реализации дополнительных мер, предпринимаемых правительством Российской Федерации и губернатором Приморского края Олегом Кожемяко, но и для снижения финансовой нагрузки на граждан, устранения нарушений в учете электроэнергии и приведения расчетных приборов учета граждан в соответствие с требованиями действующего законодательства. Уверены, что данные меры поддержки будут полезны каждому», — говорят представители компании.
Напомним, ранее руководство предприятия приняло активное участие в решении вопроса по сокращению расходов инвесторов на подключение к сетям. По словам директора группы энергокомпаний Степана Самохина, несмотря на все издержки, энергетики смогли предложить застройщику компромиссное решение.
«На сегодняшний день мы предлагаем три источника для оптимизации стоимости для ООО „НСУ“. Первый — перерасчет по новым тарифам. Второй — учесть по возможности в новой стоимости уже понесенные застройщиком расходы на прокладку сетей. И третий — попробовать с помощью администрации города решить вопрос о прокладке кабеля напрямую. Сейчас, согласно проекту, он идет вокруг частных землевладений, это увеличивает его длину, соответственно объем работ, а также объем расходов. Если у нас будет возможность проложить его по более короткому маршруту, это значительно удешевит процесс. Рассчитываем в этом вопросе на помощь администраций города и края, тем более, что на сегодняшнем совещании Михаил Петров — вице-губернатор, курирующий вопросы строительства, обещал поддержку», — рассказал Степан Самохин.
Напомним, «Территориальная энергосетевая компания» проработала варианты оптимизации стоимости подключения к электрическим сетям новых объектов, строящихся на территории Находкинского городского округа. Такое поручение было дано энергетикам в ходе визита губернатора Олега Кожемяко в Находку 13 марта.