В государственном ключе: энергетики Приморья разработали меры поддержки потребителей

«На сегодняшний день мы предлагаем три источника для оптимизации стоимости для ООО „НСУ“. Первый — перерасчет по новым тарифам. Второй — учесть по возможности в новой стоимости уже понесенные застройщиком расходы на прокладку сетей. И третий — попробовать с помощью администрации города решить вопрос о прокладке кабеля напрямую. Сейчас, согласно проекту, он идет вокруг частных землевладений, это увеличивает его длину, соответственно объем работ, а также объем расходов. Если у нас будет возможность проложить его по более короткому маршруту, это значительно удешевит процесс. Рассчитываем в этом вопросе на помощь администраций города и края, тем более, что на сегодняшнем совещании Михаил Петров — вице-губернатор, курирующий вопросы строительства, обещал поддержку», — рассказал Степан Самохин.