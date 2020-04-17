«Конская стопа». Сложнейшую операцию провели врачи Владивостока

Среди причин, которые могут привести к парезу (снижение мышечной силы с ограничением объема произвольных движений — прим. ред.) стопы, выделяют: повреждение малоберцового нерва, которое происходит при травме, в следствие чего, стопа не поднимается в полной мере и может волочиться или шлёпать по земле при ходьбе, также это называют: «конской стопой», «висящей стопой».