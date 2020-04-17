«Конская стопа». Сложнейшую операцию провели врачи Владивостока

Posted 17 апреля 2020, 01:50
Published 17 апреля 2020, 01:50
Modified 17 августа 2022, 09:08
Updated 17 августа 2022, 09:08
Среди причин, которые могут привести к парезу (снижение мышечной силы с ограничением объема произвольных движений — прим. ред.) стопы, выделяют: повреждение малоберцового нерва, которое происходит при травме, в следствие чего, стопа не поднимается в полной мере и может волочиться или шлёпать по земле при ходьбе, также это называют: «конской стопой», «висящей стопой».
Поступил мужчина 65 лет с парезом стопы, вследствие тупой травмы наружной поверхности коленного сустава. С его слов — гематому мазал мазями, думал просто ушиб, но на пятый день стопа повисла. Произошло полное выпадение функции нерва и отсутствие восстановления в течение более трёх месяцев. После трёх месяцев лечения в поликлинике было принято решение об операции.
Пациент достаточно сложный — с сопутствующими заболеваниями, поэтому совместно с анастезиологом было принято решение — провести спинномозговую анестезию. Перед операцией была проведена ультразвуковая навигация, что дало возможность визуализировать атипичное расположение нерва после травмы. А во время операции был проведён интраоперационныйнейрофизиологический мониторинг, который снижает частоту послеоперационных осложнений и сокращает срок реабилитации пациента после операции.
Оперативное вмешательство было проведено на высоком уровне, благодаря новому оборудованию.
«Операция обеспечивает значительное улучшение или полное выздоровление (уменьшение боли, уменьшение ощущения онемения и увеличение силы). Ожидаемым результатом операции является полное или частичное восстановление двигательной функции пораженной конечности. Эффект от оперативного лечения, в раннем послеоперационном периоде, в большинстве случаев, не заметен. Это связано с низкой регенеративной способностью нервной ткани. Первые признаки восстановления нервов пораженной конечности проявляются не ранее 2-3 месяцев после хирургического лечения», — подчеркнул оперирующий хирург Вячеслав Щербаков.