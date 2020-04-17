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Posted 17 апреля 2020, 02:07

Published 17 апреля 2020, 02:07

Modified 1 сентября 2022, 03:22

Updated 1 сентября 2022, 03:22

Плюс 9: количество заболевших коронавирусом в Приморье близится к 50

17 апреля 2020, 02:07
Сюжет
COVID-19
Число заразившихся коронавирусом в Приморье приближается к 50. За сутки диагноз подтвердился ещё у 9 человек.

За минувшие сутки в Приморском крае новая коронавирусная инфекция подтверждена еще у девяти человек. Еще почти 20 человек находятся в провизорном госпитале в статусе «подозрительных» и ждут подтверждения диагноза, в их числе уже есть и медицинские работники. Об этом сообщили в региональном оперативном штабе по борьбе с коронавирусом.

В территориальном управлении Роспотребнадзора сообщили, что среди сегодняшних заболевших — пять мужчин и четыре женщины. Это жители Владивостока и Надеждинского района.

«Большинство пациентов — люди старшего поколения, которые находились в контакте с родственниками, друзьями и сослуживцами, у которых ранее подтвержден COVID-19», — отметили специалисты.

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#Новости#Общество#COVID-19
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