Плюс 9: количество заболевших коронавирусом в Приморье близится к 50

За минувшие сутки в Приморском крае новая коронавирусная инфекция подтверждена еще у девяти человек. Еще почти 20 человек находятся в провизорном госпитале в статусе «подозрительных» и ждут подтверждения диагноза, в их числе уже есть и медицинские работники. Об этом сообщили в региональном оперативном штабе по борьбе с коронавирусом.