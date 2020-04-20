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Posted 20 апреля 2020, 06:51

Published 20 апреля 2020, 06:51

Modified 16 августа 2022, 19:43

Updated 16 августа 2022, 19:43

собака

Мужчина, выгуливавший собаку из «секс-окна», взорвал соцсети

20 апреля 2020, 06:51
Фото: Медиахолдинг1Mi. собака
Сюжет
COVID-19
Хоть во Владивостоке низкий индекс самоизоляции, некоторые жители города, возможно, всё же пытаются соблюдать правила режима. Даже в случае, когда нужно погулять с собакой. Видео мужчины, выгуливавшего пса прямо из окна, взбудоражило приморских пользователей соцсетей.

Напомним, в режиме самоизоляции приморцам можно выходить на улицу для того, чтобы вынести мусор, обратиться за медицинской помощью, сходить в аптеку и ближайший магазин. И для того, чтобы погулять с собакой. Однако даже в этом случае можно остаться дома. И хозяин дома, и собака довольна.

В Instagram-паблике primorye_online появилась видеозапись, где показано, как мужчина гуляет с собакой. И делает он это из дома (повезло: живёт он первом этаже).

«Первый этаж не так уж и плох. Просто нужно привязать поводок», — комментирует увиденное один из очевидцев.

Однако подписчиков впечатлил не только способ выгула питомца, но надпись под окном дома — sex.

«Надпись топ», «А кто за животным на улице убирать будет», «Да, только такой способ поможет не всем», «Да, надпись, конечно, супер», «Мусор тоже можно с окна выкидывать?», — реакция пользователей соцсетей.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что в крае действует режим всеобщей самоизоляции. Приморцам, кому не нужно идти на работу до 30 апреля, лучше оставаться дома. В регионе, кстати, уже начали штрафовать тех, кто выходит на улицу без уважительной причины.

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#Новости#Общество#Владивосток#COVID-19
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