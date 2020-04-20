Мужчина, выгуливавший собаку из «секс-окна», взорвал соцсети

Напомним, в режиме самоизоляции приморцам можно выходить на улицу для того, чтобы вынести мусор, обратиться за медицинской помощью, сходить в аптеку и ближайший магазин. И для того, чтобы погулять с собакой. Однако даже в этом случае можно остаться дома. И хозяин дома, и собака довольна.