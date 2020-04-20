Мужчина, выгуливавший собаку из «секс-окна», взорвал соцсети

Posted 20 апреля 2020, 06:51
Published 20 апреля 2020, 06:51
Modified 16 августа 2022, 19:43
Updated 16 августа 2022, 19:43
Напомним, в режиме самоизоляции приморцам можно выходить на улицу для того, чтобы вынести мусор, обратиться за медицинской помощью, сходить в аптеку и ближайший магазин. И для того, чтобы погулять с собакой. Однако даже в этом случае можно остаться дома. И хозяин дома, и собака довольна.
В Instagram-паблике primorye_online появилась видеозапись, где показано, как мужчина гуляет с собакой. И делает он это из дома (повезло: живёт он первом этаже).
«Первый этаж не так уж и плох. Просто нужно привязать поводок», — комментирует увиденное один из очевидцев.
Однако подписчиков впечатлил не только способ выгула питомца, но надпись под окном дома — sex.
«Надпись топ», «А кто за животным на улице убирать будет», «Да, только такой способ поможет не всем», «Да, надпись, конечно, супер», «Мусор тоже можно с окна выкидывать?», — реакция пользователей соцсетей.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что в крае действует режим всеобщей самоизоляции. Приморцам, кому не нужно идти на работу до 30 апреля, лучше оставаться дома. В регионе, кстати, уже начали штрафовать тех, кто выходит на улицу без уважительной причины.