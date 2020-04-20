Убивает ли антибактериальное мыло коронавирус?

Posted 20 апреля 2020, 04:35
Published 20 апреля 2020, 04:35
Modified 17 августа 2022, 09:08
Updated 17 августа 2022, 09:08
По данным РИА Новости, некоторые россияне, возможно, решили, что во время неблагоприятной эпидемиологической ситуации желательно мыть руки только антибактериальным мылом. Однако специалисты Роспотребнадзора отметили, что постоянно это делать не нужно. Такое мыло просто смывает вирусы, но никак не уничтожает их.
В ведомстве отмечают, что мыть руки нужно регулярно. А вот каким мылом, значения не имеет. В то же атибактериальное мыло производители добавляют разные добавки в разных количествах. А некоторые и вовсе выдают обычное мыло за антибактериальное.
Специалисты уточняют, что мытьё рук снижает риск возникновения острых кишечных инфекций, гриппа, а также и новой коронавирусной инфекции.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что в России более 40 тысяч человек заразились COVID-2019. За последние сутки количество заражённых увеличилось на 6060 человек. В Приморском крае, в частности, коронавирус был подтверждён уже 80 раз. Пока только четырём жителям региона удалось победить опасную инфекцию.