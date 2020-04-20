Убивает ли антибактериальное мыло коронавирус?

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что в России более 40 тысяч человек заразились COVID-2019. За последние сутки количество заражённых увеличилось на 6060 человек. В Приморском крае, в частности, коронавирус был подтверждён уже 80 раз. Пока только четырём жителям региона удалось победить опасную инфекцию.