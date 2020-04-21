Ставок больше нет: во Владивостоке закрылось казино

По словам Тсифетакиса, в связи с угрозой распространения коронавируса казино было закрыто до 14 апреля, однако в середине месяца работа интегрированного развлекательного курорта возобновилась. Он заверил, что вплоть до сегодняшнего дня в Tigre de Cristal действовали усиленные меры безопасности. Так, казино работало по усечённому графику, посетители играли в масках, помещения тщательно обрабатывались дезинфицирующими растворами, а персонал строго следил за соблюдением социальной дистанции между гостями.