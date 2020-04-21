Ставок больше нет: во Владивостоке закрылось казино

Posted 21 апреля 2020, 13:24
Published 21 апреля 2020, 13:24
Modified 18 февраля, 06:53
Updated 18 февраля, 06:53
Как сообщает пресс-служба краевого правительства, такое решение было принято во вторник, 21 апреля, на встрече вице-губернатора края Константина Шестакова и исполнительного директора «Джи1 Интертейнмент» Стилианоса Тсифетакиса.
По словам Тсифетакиса, в связи с угрозой распространения коронавируса казино было закрыто до 14 апреля, однако в середине месяца работа интегрированного развлекательного курорта возобновилась. Он заверил, что вплоть до сегодняшнего дня в Tigre de Cristal действовали усиленные меры безопасности. Так, казино работало по усечённому графику, посетители играли в масках, помещения тщательно обрабатывались дезинфицирующими растворами, а персонал строго следил за соблюдением социальной дистанции между гостями.
«Однако мы видим, что с каждым днем ситуация с заболеваемостью новой коронавирусной инфекцией в регионе осложняется, поэтому приняли решение приостановить нашу работу», - подчеркнул Стилианос Тсифетакис.
Исполнительный директор «Джи1 Интертейнмент» заверил, что деятельность ИРК «Приморье» будет возобновлена после стабилизации эпидемиологической обстановки в крае.
Напомним, по состоянию на вторник, 21 апреля, количество заболевших коронавирусом в России вновь увеличилось. Общий показатель достиг 52 763 (плюс 5 642 новых случая). В Приморском крае диагноз COVID-19 был поставлен уже 104 раза. Из этого числа 11 пациентов уже сумели победить болезнь, два человека скончались.