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Posted 21 апреля 2020, 13:24

Published 21 апреля 2020, 13:24

Modified 18 февраля, 06:53

Updated 18 февраля, 06:53

Ставок больше нет: во Владивостоке закрылось казино

21 апреля 2020, 13:24
Казино Tigre de Cristal временно приостанавливает свою работу из-за сложной эпидемиологической ситуации в Приморье.

Как сообщает пресс-служба краевого правительства, такое решение было принято во вторник, 21 апреля, на встрече вице-губернатора края Константина Шестакова и исполнительного директора «Джи1 Интертейнмент» Стилианоса Тсифетакиса.

По словам Тсифетакиса, в связи с угрозой распространения коронавируса казино было закрыто до 14 апреля, однако в середине месяца работа интегрированного развлекательного курорта возобновилась. Он заверил, что вплоть до сегодняшнего дня в Tigre de Cristal действовали усиленные меры безопасности. Так, казино работало по усечённому графику, посетители играли в масках, помещения тщательно обрабатывались дезинфицирующими растворами, а персонал строго следил за соблюдением социальной дистанции между гостями.

«Однако мы видим, что с каждым днем ситуация с заболеваемостью новой коронавирусной инфекцией в регионе осложняется, поэтому приняли решение приостановить нашу работу», - подчеркнул Стилианос Тсифетакис.

Исполнительный директор «Джи1 Интертейнмент» заверил, что деятельность ИРК «Приморье» будет возобновлена после стабилизации эпидемиологической обстановки в крае.

Напомним, по состоянию на вторник, 21 апреля, количество заболевших коронавирусом в России вновь увеличилось. Общий показатель достиг 52 763 (плюс 5 642 новых случая). В Приморском крае диагноз COVID-19 был поставлен уже 104 раза. Из этого числа 11 пациентов уже сумели победить болезнь, два человека скончались.

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