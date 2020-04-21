У врача и пациента коронавирус: онкоцентр в Приморье ограничил работу с пациентами

По данным ТАСС, в онкоцентре столицы Дальнего Востока и у пациента, и у медицинского работника была обнаружена опасная инфекция. Из-за этого в учреждении было сокращено количество химиотерапий. Её будут проводить только тем, кому отсрочить процедуру по жизненным показаниям невозможно. Работа с пациентами также минимизирована.