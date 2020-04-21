У врача и пациента коронавирус: онкоцентр в Приморье ограничил работу с пациентами

Posted 21 апреля 2020, 08:29
Published 21 апреля 2020, 08:29
Modified 17 августа 2022, 09:08
Updated 17 августа 2022, 09:08
По данным ТАСС, в онкоцентре столицы Дальнего Востока и у пациента, и у медицинского работника была обнаружена опасная инфекция. Из-за этого в учреждении было сокращено количество химиотерапий. Её будут проводить только тем, кому отсрочить процедуру по жизненным показаниям невозможно. Работа с пациентами также минимизирована.
Специалисты центра отмечают, что изменения связаны с тем, что у пациентов в разы выше шансы заразиться COVID-2019. Поэтому мера вынужденная, но временная. При этом, пациенты, приписанные к центру Первомайского района, продолжают получать таргетную терапию.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что пока в крае 104 человека заразились коронавирусной инфекцией. Уже известно, что 2 отделения «тысячекоечной» больницы были закрыты на карантин из-за того, что у медицинских работников выявили положительные результаты теста на коронавирусную инфекцию.