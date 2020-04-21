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Posted 21 апреля 2020, 08:29

Published 21 апреля 2020, 08:29

Modified 17 августа 2022, 09:08

Updated 17 августа 2022, 09:08

У врача и пациента коронавирус: онкоцентр в Приморье ограничил работу с пациентами

У врача и пациента коронавирус: онкоцентр в Приморье ограничил работу с пациентами

21 апреля 2020, 08:29
Фото: тематическое фото. Медиахолдинг1Mi.
Сюжет
COVID-19
В Центре амбулаторной онкологической помощи в Первомайском районе Владивостока у пациента и врача был подтверждён COVID-2019. Поэтому теперь в центре ограничен приём пациентов. Химиотерапию будут проводить только тем, кому невозможно её отсрочить по жизненным показаниям.

По данным ТАСС, в онкоцентре столицы Дальнего Востока и у пациента, и у медицинского работника была обнаружена опасная инфекция. Из-за этого в учреждении было сокращено количество химиотерапий. Её будут проводить только тем, кому отсрочить процедуру по жизненным показаниям невозможно. Работа с пациентами также минимизирована.

Специалисты центра отмечают, что изменения связаны с тем, что у пациентов в разы выше шансы заразиться COVID-2019. Поэтому мера вынужденная, но временная. При этом, пациенты, приписанные к центру Первомайского района, продолжают получать таргетную терапию.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что пока в крае 104 человека заразились коронавирусной инфекцией. Уже известно, что 2 отделения «тысячекоечной» больницы были закрыты на карантин из-за того, что у медицинских работников выявили положительные результаты теста на коронавирусную инфекцию.

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#Новости#Общество#Владивосток#Онкология#COVID-19
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