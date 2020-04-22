Порывом трубы во Владивостоке заинтересовались прокуроры

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что ЧП произошло во вторник, 21 апреля. Владивостокцы в социальных сетях рассказали о том, как теперь они стоят в километровой очереди за водой. В мэрии отметили, что водоснабжение будет восстановлено ближе к 18:00–19:00 в среду, 22 апреля.