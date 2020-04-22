Порывом трубы во Владивостоке заинтересовались прокуроры

Posted 22 апреля 2020, 07:28
Published 22 апреля 2020, 07:28
Modified 18 февраля, 06:53
Updated 18 февраля, 06:53
По информации прокуратуры Приморского края, в микрорайоне произошёл порыв трубы холодного водоснабжения. Из-за этого жители 20 многоквартирных домов остались без холодной воды. В итоге, был организован подвоз воды.
В прокуратуре проводится проверка в отношении «Приморского водоканала», а также компании-застройщика, которые проводили работы в зоне порыва трубы холодного водоснабжения. В ходе проверки в ведомстве дадут оценку тому, насколько были исполнены обязанности по содержанию и эксплуатации сетей холодного водоснабжения. Прокуроры также попытаются выяснить, насколько оперативно был ликвидирован порыв трубы.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что ЧП произошло во вторник, 21 апреля. Владивостокцы в социальных сетях рассказали о том, как теперь они стоят в километровой очереди за водой. В мэрии отметили, что водоснабжение будет восстановлено ближе к 18:00–19:00 в среду, 22 апреля.