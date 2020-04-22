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Posted 22 апреля 2020, 07:28

Published 22 апреля 2020, 07:28

Modified 18 февраля, 06:53

Updated 18 февраля, 06:53

Порывом трубы во Владивостоке заинтересовались прокуроры

22 апреля 2020, 07:28
Сюжет
Прокуратура
То, что жители микрорайона «Снеговая падь» остались без воды, взволновало не только владивостокцев, но и прокуроров. Они организовали проверку в отношении «Приморского водоканала», а также компании-застройщика, который и проводил строительные работы на территории.

По информации прокуратуры Приморского края, в микрорайоне произошёл порыв трубы холодного водоснабжения. Из-за этого жители 20 многоквартирных домов остались без холодной воды. В итоге, был организован подвоз воды.

В прокуратуре проводится проверка в отношении «Приморского водоканала», а также компании-застройщика, которые проводили работы в зоне порыва трубы холодного водоснабжения. В ходе проверки в ведомстве дадут оценку тому, насколько были исполнены обязанности по содержанию и эксплуатации сетей холодного водоснабжения. Прокуроры также попытаются выяснить, насколько оперативно был ликвидирован порыв трубы.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что ЧП произошло во вторник, 21 апреля. Владивостокцы в социальных сетях рассказали о том, как теперь они стоят в километровой очереди за водой. В мэрии отметили, что водоснабжение будет восстановлено ближе к 18:00–19:00 в среду, 22 апреля.

#Новости#Общество#Владивосток#Прокуратура#Порыв
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