В Одноклассниках появилась возможность запускать трансляции видеозвонков

Благодаря новым возможностям звонки в ОК станут не только местом для общения с друзьями и близкими, но и помогут решить в онлайне задачи по работе, для бизнеса и творчества. Например, можно рассказать о товаре или услуге вместе с приглашенным экспертом и ответить на вопросы аудитории как в прямом эфире, так и после него. Провести публичное интервью с известным человеком в домашних условиях, записать совместный музыкальный трек, поучаствовать с друзьями в челлендже и так далее. В условиях самоизоляции запись и трансляция звонка помогут организовать всё это, не выходя из дома и без непосредственного нахождения рядом с собеседниками.