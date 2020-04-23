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Posted 23 апреля 2020, 08:17

Published 23 апреля 2020, 08:17

Modified 17 февраля, 19:09

Updated 17 февраля, 19:09

дождь

До +14: синоптики рассказали о погоде в Приморье на ближайшие сутки

23 апреля 2020, 08:17
Фото: Медиахолдинг1Mi. дождь
Сюжет
Дождь
В пятницу, 24 апреля, в некоторых районах края синоптическая ситуация не изменится. Однако на территориях возможен небольшой дождь. Столбики термометров поднимутся до +14 градусов.

По информации сотрудников портала «Примпогода», на Приморье с юго-запада распространится гребень антициклона. Ночное выхолаживание усилится, осадки на большей территории региона прекратятся. В континентальной части региона столбики термометров опустятся до минимальных значений.

В пятницу, 24 апреля, край окажется под влиянием фронтальных разделов. На большей территории региона возможен небольшой дождь. Температура воздуха в Приморье составит до +14 градусов, а на северо-востоке края будет немного прохладнее.

В столице Дальнего Востока осадков не ожидается. Погода огорчит владивостокцев переменной облачностью. Температура воздуха, по сравнению со значениями четверга, 23 апреля, существенно не изменится.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что в выходные дни погода создаст жителям Приморья условия для самоизоляции. В субботу, 25 апреля, возможен дождь. В воскресенье, 26 апреля, осадки сохранятся в нескольких районах края.

#Новости#Общество#Владивосток#Дождь
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