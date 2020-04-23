Рейтинг доходов депутатов Владивостока: на что живут народные избранники?

«Восток-Медиа» публикует рейтинг городских народных избранников от самых обеспеченных до самых бедных. Отметим, что нижеуказанные суммы заработаны депутатами за один год. Самым обеспеченным в Думе столицы ДВ вновь оказался Кирилл Григорьев, тот самый финалист конкурса на замещение должности главы Владивостока, так и не ставший главой города.