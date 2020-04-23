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Posted 23 апреля 2020, 03:30

Published 23 апреля 2020, 03:30

Modified 17 августа 2022, 09:08

Updated 17 августа 2022, 09:08

Рейтинг доходов депутатов Владивостока: на что живут народные избранники?

Рейтинг доходов депутатов Владивостока: на что живут народные избранники?

23 апреля 2020, 03:30
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Сюжет
Деньги
Самым богатым депутатом Думы Владивостока вновь стал несостоявшийся мэр столицы Приморья Кирилл Григорьев, заработавший в 2019 году 81,6 миллиона рублей. Наименее обеспеченным депутатом стала Елена Демидова (62 908 рублей).

Депутаты Думы Владивостока отчитались о доходах, расходах и имуществе за прошлый год и обнародовали декларации с 1 января по 31 декабря 2019 года.

«Восток-Медиа» публикует рейтинг городских народных избранников от самых обеспеченных до самых бедных. Отметим, что нижеуказанные суммы заработаны депутатами за один год. Самым обеспеченным в Думе столицы ДВ вновь оказался Кирилл Григорьев, тот самый финалист конкурса на замещение должности главы Владивостока, так и не ставший главой города.

  1. Кирилл Григорьев — 81 626 475 рублей (жена — 2 004 000 рублей);
  2. Владимир Исаков — 28 039 941 рубль (жена — 7 100 476 рублей);
  3. Евгений Пименов — 24 309 146 рублей;
  4. Роман Санклер — 18 735 516 рублей;
  5. Роза Чемерис — 4 140 015 рублей (муж, депутат ЗС ПК Игорь Чемерис — 25 200 000 рублей);
  6. Надежда Телелюева — 3 952 473 рубля;
  7. Евгений Тесленко — 3 378 077 рублей (жена — 677 419 рублей);
  8. Виктор Федоров — 3 293 266 рублей (жена — 4 500 000 рублей);
  9. Дмитрий Поташев — 2 796 355 рублей;
  10. Евгений Лященко — 2 668 504 рубля (жена — 927 978 рублей);
  11. Руслан Галицкий — 2 168 062 рубля (жена — 312 950 рублей);
  12. Андрей Брик — 2 002 980 рублей (жена — 511 807 рублей);
  13. Сергей Белов — 1 854 000 рублей (жена — 415 186 рублей);
  14. Геннадий Куликов — 1 644 343 рубля (жена — 4 211 507 рублей);
  15. Сергей Бочин — 1 537 301 рубль (жена — 412 987 рублей);
  16. Лилия Полозова — 1 528 085 рублей;
  17. Наталья Кочугова — 1 459 403 рубля;
  18. Виктор Аблапов — 1 341 980 рублей (жена — 857 963 рубля);
  19. Елена Новицкая — 1 236 668 рублей (муж — 5 090 рублей);
  20. Денис Русинов — 1 070 234 рубля (жена — 1 157 308 рублей);
  21. Николай Голояд — 1 024 354 рубля (жена — 258 449 рублей);
  22. Сергей Кущенко — 924 242 рубля (жена — 371 192 рубля);
  23. Людмила Таран — 786 310 рублей (муж — 4 270 849 рублей);
  24. Василиса Ходнева — 723 590 рублей (муж — 1 410 650 рублей);
  25. Денис Валишин — 697 102 рубля;
  26. Наталья Войновская — 562 689 рублей (муж — 2 250 838 рублей);
  27. Иван Голубка — 544 000 рублей (жена — 1 753 668 рублей);
  28. Василий Васильев — 450 000 рублей (жена — 35 788 рублей);
  29. Александр Шукевич — 425 295 рублей (жена — 3 364 822 рубля);
  30. Тахир Ибашев — 411 361 рубль (жена — 755 435 рублей);
  31. Артур Ахоян — 360 000 рублей;
  32. Станислав Примаченко — 315 291 рубль (жена — 994 600 рублей);
  33. Виктор Каменщиков — 119 058 рублей;
  34. Елена Демидова — 62 908 рублей.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что накануне о доходах отчитался и глава Владивостока Олег Гуменюк, а также депутаты Законодательного собрания Приморья.

Доходы депутатов Приморья: рейтинг самых богатых и бедных парламентариев
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