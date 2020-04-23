Рейтинг доходов депутатов Владивостока: на что живут народные избранники?

Posted 23 апреля 2020, 03:30
Published 23 апреля 2020, 03:30
Modified 17 августа 2022, 09:08
Updated 17 августа 2022, 09:08
Депутаты Думы Владивостока отчитались о доходах, расходах и имуществе за прошлый год и обнародовали декларации с 1 января по 31 декабря 2019 года.
«Восток-Медиа» публикует рейтинг городских народных избранников от самых обеспеченных до самых бедных. Отметим, что нижеуказанные суммы заработаны депутатами за один год. Самым обеспеченным в Думе столицы ДВ вновь оказался Кирилл Григорьев, тот самый финалист конкурса на замещение должности главы Владивостока, так и не ставший главой города.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что накануне о доходах отчитался и глава Владивостока Олег Гуменюк, а также депутаты Законодательного собрания Приморья.