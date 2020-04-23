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Posted 23 апреля 2020, 15:24

Published 23 апреля 2020, 15:24

Modified 1 сентября 2022, 03:22

Updated 1 сентября 2022, 03:22

ВМФ США будут открывать огонь по иранским военным катерам

23 апреля 2020, 15:24
Трамп заявил, что американские военные корабли будут стрелять по иранским боевым катерам, если те будут подходить опасно близко.

По словам Трампа, Иран является угрозой, которую необходимо «разбить в пух и прах на воде». Также он отметил, что военные катера Ирана создают опасность для американских моряков, пишут «Известия».

Ранее военные США заявили, что 11 кораблей иранских ВМС подошли на небезопасное расстояние к американским военным кораблям, находящимся в Персидском заливе. В Белом доме назвали такое сближение провокационным.

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