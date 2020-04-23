ВМФ США будут открывать огонь по иранским военным катерам

Posted 23 апреля 2020, 15:24
Published 23 апреля 2020, 15:24
Modified 1 сентября 2022, 03:22
Updated 1 сентября 2022, 03:22
По словам Трампа, Иран является угрозой, которую необходимо «разбить в пух и прах на воде». Также он отметил, что военные катера Ирана создают опасность для американских моряков, пишут «Известия».
Ранее военные США заявили, что 11 кораблей иранских ВМС подошли на небезопасное расстояние к американским военным кораблям, находящимся в Персидском заливе. В Белом доме назвали такое сближение провокационным.