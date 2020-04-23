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Posted 23 апреля 2020, 09:43

Published 23 апреля 2020, 09:43

Modified 17 августа 2022, 09:07

Updated 17 августа 2022, 09:07

сейф

Зять Фургала: ласковый теленок двух маток сосёт?

23 апреля 2020, 09:43
Фото: Медиахолдинг1Mi. сейф
Очередной родственник хабаровского губернатора демонстрирует чудеса депутатской эквилибристики, успевая зарабатывать и в коммерции, и на бюджетном поприще

Виктор Шохин, который женат на родной сестре главы региона Галине, на выборах 2019 года прошел в Законодательную думу Хабаровского края по партийным спискам ЛДПР в Советско-Гаванской региональной группе № 8.

На момент избрания родственник губернатора числился генеральным директором ООО «Миф – ДВ» - ломозаготовительной компании, созданной на заре своей бизнес-юности Сергеем Фургалом и его другом Николаем Мистрюковым (тем, который сейчас находится в московском СИЗО Лефортово и подозревается в двух убийствах), ныне переименованное в ООО «Восток Лом».

Эта деталь в биографии новоявленного депутата могла бы показаться несущественной, если бы не одно «но» - фактор, изрядно подпортивший репутацию уже многим либерал-демократам, попавшим в органы законодательной власти и местного самоуправления Хабаровского края.

Мы полагаем, что сразу же после получения мандата 63-летний зять главы региона (мы уточнили – именно так называется муж сестры) в сентябре 2019 года начал официально получать заработную плату как заместитель председателя постоянного комитета регионального парламента по вопросам промышленности, предпринимательства и инфраструктуры.

Все бы ничего, но, судя по данным Единого государственного реестра юридических лиц, Виктор Шохин до 9 января 2020 года оставался и генеральным директором частной компании – упомянутого ООО «Миф – ДВ», он же – ООО «Восток Лом». А до 18 февраля 2020 года он числился еще и ее учредителем.

В соответствии с ч. 6 ст. 27 Закона Хабаровского края о статусе депутата Законодательной думы заместитель председателя постоянного комитета получает денежное содержание, состоящее из должностного оклада в размере 90% должностного оклада регионального министра и всевозможных надбавок, отпускных, ежеквартальных премий.

Найти в открытом доступе точные цифры министерских окладов, а, соответственно, и оклада зампреда комитета в думе – дело практически безнадежное. Но, изучив декларацию о доходах нескольких хабаровских министров за 2018 год (данные за 2019 год еще не обновлены), делаем вывод: зарплата заместителя председателя комитета в Законодательной думе края в 4 раза превышает среднюю по региону (в версии Хабстата) – что-то около 190-200 тыс. руб. в месяц на руки.

Кстати, в своей декларации за 2019 год Виктор Шохин указал, что заработал за год 1,55 млн руб. Интересно, предполагаемый по нашему мнению двойной заработок – в депутатском кресле и в бизнесе своего высокопоставленного родственника – за 2,5 месяца в конце 2019 года – посчитан? Если да, это повод внимательнее пересчитать доходы под прокурорским надзором – все-таки работающий на постоянной основе депутат не имеет права совмещать трудовую деятельность в законодательном органе региона с предпринимательством. Если нет – тоже без прокуратуры не обойтись, ведь в этом случае народный избранник часть доходов, вероятно, утаил.

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#Новости#Хабаровский край#Власть
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