Зять Фургала: ласковый теленок двух маток сосёт?

Кстати, в своей декларации за 2019 год Виктор Шохин указал, что заработал за год 1,55 млн руб. Интересно, предполагаемый по нашему мнению двойной заработок – в депутатском кресле и в бизнесе своего высокопоставленного родственника – за 2,5 месяца в конце 2019 года – посчитан? Если да, это повод внимательнее пересчитать доходы под прокурорским надзором – все-таки работающий на постоянной основе депутат не имеет права совмещать трудовую деятельность в законодательном органе региона с предпринимательством. Если нет – тоже без прокуратуры не обойтись, ведь в этом случае народный избранник часть доходов, вероятно, утаил.