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Posted 24 апреля 2020, 00:37

Published 24 апреля 2020, 00:37

Modified 1 сентября 2022, 03:22

Updated 1 сентября 2022, 03:22

Ефим Звеняцкий отметил боевой «дальневосточный характер» Олега Кожемяко

24 апреля 2020, 00:37
Художественный руководитель Приморского краевого академического театра имени Максима Горького, депутат краевого парламента Ефим Звеняцкий высоко оценил деловые качества губернатора Олега Кожемяко, проявленные в сложный период борьбы с коронавирусной эпидемией.

Говоря о недавнем видеосовещании главы края с президентом России, где Олег Кожемяко добился нескольких положительных решений для Приморья, Ефим Звеняцкий признался:

«Когда я вижу, что президент через 10 тысяч километров общается с губернатором Приморского края, я испытываю восторг. Не каждому Владимир Путин говорит искренние слова поддержки, отмечает его поступки, обещает помочь».

Ранее «Восток-Медиа» рассказывало, что итогами беседы Владимира Путина и Олега Кожемяко стали решения о возведении в Находке мобильного инфекционного госпиталя, о финансировании строительства дороги в Находку, а также о льготном кредите для предприятий туристической отрасли.

Ефим Звеняцкий также констатировал, что с приходом Олега Кожемяко культура в Приморье перестала ощущать свою «второстепенность»:

«Я вижу, что тысячи приморцев почтительно к нему относятся. Депутаты принимают законы, чтобы поддержать губернатора. Он боец, при этом не рубит шашкой, может выслушать. Например, культура в Приморье перестала быть „по остаточному принципу“. За один год он увеличил ее бюджет на 1,5%», — отметил худрук театра Горького, упомянув, что уважает губернатора за его поступки и настоящий дальневосточный характер.

Напомним, Ефим Звеняцкий помимо руководства театром Горького является еще и генеральным директором международного кинофестиваля с 17-летней историей «Меридианы Тихого». В этом году фестиваль запланирован на 12–18 сентября, и пока о его переносе из-за пандемии не сообщалось.

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#Новости#Общество#Олег Кожемяко#Театр имени Максима Горького#Меридианы Тихого
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