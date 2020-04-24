Ефим Звеняцкий отметил боевой «дальневосточный характер» Олега Кожемяко

«Я вижу, что тысячи приморцев почтительно к нему относятся. Депутаты принимают законы, чтобы поддержать губернатора. Он боец, при этом не рубит шашкой, может выслушать. Например, культура в Приморье перестала быть „по остаточному принципу“. За один год он увеличил ее бюджет на 1,5%», — отметил худрук театра Горького, упомянув, что уважает губернатора за его поступки и настоящий дальневосточный характер.