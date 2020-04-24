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Posted 24 апреля 2020, 14:04

Published 24 апреля 2020, 14:04

Modified 17 августа 2022, 09:08

Updated 17 августа 2022, 09:08

На Украине снова подожгли православный монастырь

24 апреля 2020, 14:04
В Одессе неизвестные подожгли Свято-Успенский мужской монастырь УПЦ Московского патриархата.

Монастырь подожгли сразу с трех сторон. Свидетели утверждают, что видели убегающего с места происшествия мужчину. В СМИ появилась информация, что перед возгоранием прозвучал взрыв, пишут «Известия».

Отмечается, что при тушении пожара пострадал архимандрит Владимир, он сломал ногу борясь с огнем. Площадь возгорания составила 1500 квадратных метров. В настоящее время местные полицейские занимаются расследованием поджога.

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