На Украине снова подожгли православный монастырь

Posted 24 апреля 2020, 14:04
Published 24 апреля 2020, 14:04
Modified 17 августа 2022, 09:08
Updated 17 августа 2022, 09:08
Монастырь подожгли сразу с трех сторон. Свидетели утверждают, что видели убегающего с места происшествия мужчину. В СМИ появилась информация, что перед возгоранием прозвучал взрыв, пишут «Известия».
Отмечается, что при тушении пожара пострадал архимандрит Владимир, он сломал ногу борясь с огнем. Площадь возгорания составила 1500 квадратных метров. В настоящее время местные полицейские занимаются расследованием поджога.