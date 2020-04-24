Транснациональное преступное сообщество попалось на контрабанде леса в Приморье

Posted 24 апреля 2020, 01:11
Published 24 апреля 2020, 01:11
Modified 17 февраля, 19:08
Updated 17 февраля, 19:08
По информации Дальневосточного следственного управления на транспорте Следственного комитета РФ, преступление было совершено в период с 2016 по 2017 годы. Так, 37-летний житель Уссурийска принял от своей знакомой, жительницы КНР, предложение о вступлении в транснациональное преступное сообщество для того, чтобы в дальнейшем незаконно перевозить пиломатериалы из Приморья в КНР. Участникам сообщества за два года удалось приобрести в регионе не менее 20 283,7 кубометров дуба монгольского, 2 972 кубометров ясеня маньчжурского. Документы на пиломатериалы у них отсутствовали.
Для того, чтобы перевезти породы из Приморья в КНР, обвиняемый подавал поддельные таможенные декларации от имени различных фирм, вносил в них недостоверные сведения о происхождении пиломатериалов, вёл переговоры с поставщиками. В итоге, в Китай участники преступного сообщества перевезли 7 709 кубометров лесоматериалов стоимостью свыше 137 миллионов рублей, а также 14 924 кубометров лесоматериалов и дополнительно 574,7 кубометров дуба монгольского, стоимость которых составила свыше 320 миллионов рублей.
Вину свою в содеянном нарушитель признал и согласился сотрудничать со следствием. В отношении него вынесено обвинительное заключение. Дело передано в суд для рассмотрения по существу.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что сотрудникам полиции в Хасанском районе Приморья в 2019 году поступило более 40 сообщений о незаконной вырубке леса. Сумма ущерба от действий «чёрных» лесорубов превысила 17 миллионов рублей.