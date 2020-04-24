Транснациональное преступное сообщество попалось на контрабанде леса в Приморье

По информации Дальневосточного следственного управления на транспорте Следственного комитета РФ, преступление было совершено в период с 2016 по 2017 годы. Так, 37-летний житель Уссурийска принял от своей знакомой, жительницы КНР, предложение о вступлении в транснациональное преступное сообщество для того, чтобы в дальнейшем незаконно перевозить пиломатериалы из Приморья в КНР. Участникам сообщества за два года удалось приобрести в регионе не менее 20 283,7 кубометров дуба монгольского, 2 972 кубометров ясеня маньчжурского. Документы на пиломатериалы у них отсутствовали.