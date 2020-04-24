В Приморье сформирована Общественная палата

Posted 24 апреля 2020, 02:47
Published 24 апреля 2020, 02:47
Modified 17 сентября 2022, 12:27
Updated 17 сентября 2022, 12:27
Процедура формирования Общественной палаты (ОП) стартовала 12 февраля, за три месяца до окончания полномочий действующего состава. В соответствии с законодательством, из 30 членов ОП 10 утверждаются губернатором Приморского края, 10 назначает Законодательное Собрание и еще 10 представителей выбирают сами члены Общественной палаты.
На мартовском заседании краевого парламента в состав Общественной палаты были избраны Наталья Беленцева («Приморский краевой дом молодежи»), Елена Герман (Детско-юношеская патриотическая организация «Отвага»), Андрей Караваев (Региональная общественная организация «Федерация водно-моторного спорта Приморского края»), Анна Константинова (Региональная Общественная организации Приморского края по туризму и спорту «Мой город»), Галина Курносенок (Автономная некоммерческая организация содействия молодой семье «Венец»), Юлия Пак (Общественная организация «Союз предпринимателей Приморского края «Южноприморский»), Марина Семенова (Союз организаций профсоюзов «Федерация профсоюзов Приморского края»), Татьяна Ткаченко (Региональная общественная организация «Приморский центр украинской культуры Анатолия Криля «Горлица»), Ольга Чиркина (Дальневосточная Межрегиональная общественная организация инвалидов «Ковчег»), Валерий Яшин (Приморская региональная общественная организация ветеранов органов внутренних дел и внутренних войск Российской Федерации»).
Треть ОП определил глава региона Олег Кожемяко. Распоряжением губернатора края от 2 апреля 2020 года в ее состав вошли Евгений Артёмов (Приморское краевое отделение Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое Братство»), Андрей Базилевский (Межрегиональная общественная организация «Азиатско-Тихоокеанская ассоциация преподавателей русского языка и литературы»), Владимир Богомолов (Приморское региональное отделение Общероссийской общественной организации «Союз пенсионеров России»), Виталий Гречанюк (Приморское отделение Союза журналистов России), Денис Дега (Приморское региональное отделение Общероссийской общественной организации «Деловая Россия»), Ольга Протасова (Приморское региональное отделение всероссийского общественного движения «Матери России»), Борис Ступницкий (Союз «Приморская торгово-промышленная палата»), Виктор Тарабанин (Общественная организация «Федерация кикбоксинга Приморского края»), Александр Ткачук (Региональная общественная организация «Приморское отделение Союза писателей России»), Татьяна Чернилевская (Приморское краевое отделение Общероссийского общественного благотворительного фонда «Российский детский фонд»).
23 апреля члены ОП избрали еще 10 своих коллег. В их числе Геннадий Антропов, Елена Белоусова, Виталий Дубовой, Владимир Закамов, Владимир Курбатов, Павел Курманов, Валентин Лабонин, Сергей Мильвит, Владимир Сапрыкин и Любовь Терендина.
Общий список членов Общественной палаты в соответствии с краевым законом «Об Общественной палате» размещён на официальном сайте Законодательного Собрания Приморского края. Первое заседание Общественной палаты, образованной в правомочном составе, должно быть проведено не позднее чем через 10 дней со дня истечения срока полномочий действующего состава.
«Общественной палате предстоит работать три года. В обновленном составе много известных и уважаемых в Приморье общественников, людей, реализующих успешные социально значимые проекты, знающих болевые точки и проблемы во многих сферах нашей жизни. Треть представителей второго созыва будут работать и дальше в третьем, думаю, это позволит сохранить преемственность и поможет их новым коллегам быстрее включиться в работу. Желаю всем успеха и надеюсь, что наше взаимодействие с Общественной палатой будет плодотворным», — отметил председатель комитета Законодательного Собрания Приморского края по региональной политике, законности и международному сотрудничеству Джамбулат Текиев.