В Приморье сформирована Общественная палата

«Общественной палате предстоит работать три года. В обновленном составе много известных и уважаемых в Приморье общественников, людей, реализующих успешные социально значимые проекты, знающих болевые точки и проблемы во многих сферах нашей жизни. Треть представителей второго созыва будут работать и дальше в третьем, думаю, это позволит сохранить преемственность и поможет их новым коллегам быстрее включиться в работу. Желаю всем успеха и надеюсь, что наше взаимодействие с Общественной палатой будет плодотворным», — отметил председатель комитета Законодательного Собрания Приморского края по региональной политике, законности и международному сотрудничеству Джамбулат Текиев.