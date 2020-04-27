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Posted 27 апреля 2020, 03:23

Published 27 апреля 2020, 03:23

Modified 1 сентября 2022, 04:07

Updated 1 сентября 2022, 04:07

коронавирус

Новый срок: когда закончится пандемия COVID-2019 в России

27 апреля 2020, 03:23
Фото: Медиахолдинг1Mi. коронавирус
Сюжет
COVID-19
Пандемия коронавирусной инфекции в России завершится в середине июня. В начале лета количество заболевших в стране начнёт снижаться. Об этом заявил академик РАН, заведующий кафедрой внутренних болезней РНИМУ имени Пирогова Александр Чучалин.

По информации РИА Новости, эксперт считает, что у каждой пандемии есть свой период. Обычно инфекции, которые заставили «всколыхнуться» все страны, распространялись в течение трёх месяцев. В этот период количество заболевших увеличивалось. И только после этого срока начинался спад.

Александр Чучалин уверен, что, если посчитать от начала срока распространения COVID-2019, то получается, что количество заболевших начнёт уменьшатся в начале июня. А в середине этого же месяца якобы завершится пандемия коронавирусной инфекции.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что в России более 80 тысяч человек инфицированы. Более шести тысяч победили COVID-2019. В Приморье 278 человек получили диагноз. Три человека, к сожалению, скончались.

Пока неизвестно, будет ли продлён режим всеобщей самоизоляции. Это россияне узнают после обращения президента РФ Владимира Путина к нации. А произойдёт это на текущей неделе.

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#Новости#Общество#Россия#Владивосток#COVID-19
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