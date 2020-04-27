Новый срок: когда закончится пандемия COVID-2019 в России

Posted 27 апреля 2020, 03:23
Published 27 апреля 2020, 03:23
Modified 1 сентября 2022, 04:07
Updated 1 сентября 2022, 04:07
По информации РИА Новости, эксперт считает, что у каждой пандемии есть свой период. Обычно инфекции, которые заставили «всколыхнуться» все страны, распространялись в течение трёх месяцев. В этот период количество заболевших увеличивалось. И только после этого срока начинался спад.
Александр Чучалин уверен, что, если посчитать от начала срока распространения COVID-2019, то получается, что количество заболевших начнёт уменьшатся в начале июня. А в середине этого же месяца якобы завершится пандемия коронавирусной инфекции.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что в России более 80 тысяч человек инфицированы. Более шести тысяч победили COVID-2019. В Приморье 278 человек получили диагноз. Три человека, к сожалению, скончались.
Пока неизвестно, будет ли продлён режим всеобщей самоизоляции. Это россияне узнают после обращения президента РФ Владимира Путина к нации. А произойдёт это на текущей неделе.