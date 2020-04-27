Новый срок: когда закончится пандемия COVID-2019 в России

По информации РИА Новости, эксперт считает, что у каждой пандемии есть свой период. Обычно инфекции, которые заставили «всколыхнуться» все страны, распространялись в течение трёх месяцев. В этот период количество заболевших увеличивалось. И только после этого срока начинался спад.