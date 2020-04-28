«Извините, не уберегли»: приморский моряк пропал с судна

Posted 28 апреля 2020, 04:46
Published 28 апреля 2020, 04:46
Modified 17 февраля, 19:09
Updated 17 февраля, 19:09
По информации российского профсоюза моряков, мужчина пропал с судна ещё в начале апреля во время промысла краба. В тот день у моряков должна была быть пересменка, однако в момент, когда моряка пытались сменить, его уже не было на месте. Приморец Константин С. пропал в море. Об этом свидетельствуют резиновые сапоги, которые выловили из воды.
Представители союза на своём официальном сайте приводят слова жены Константина. Она до сих пор пытается понять, что произошло с её мужем.
«Наталья пояснила, что каждая пара сапог закреплена за конкретным человеком, и понять, кому они принадлежат, просто: сапоги, как правило, подписаны. Она также рассказала, что обращалась в компанию, но там, кроме слов „Извините, не уберегли“, женщина никаких внятных разъяснений — что случилось с ее мужем, не получила», — указали представители профсоюза на официальном сайте.
Сейчас обстоятельства произошедшего выясняет прокуратура Камчатского края. Так как судно, на котором ушёл в море мужчина, базируется в Петропавловске-Камчатском.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что в ноябре прошлого года с судна «Залив Америка» также пропал моряк. Его искали спасатели в заливе Находка.