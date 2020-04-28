«Извините, не уберегли»: приморский моряк пропал с судна

По информации российского профсоюза моряков, мужчина пропал с судна ещё в начале апреля во время промысла краба. В тот день у моряков должна была быть пересменка, однако в момент, когда моряка пытались сменить, его уже не было на месте. Приморец Константин С. пропал в море. Об этом свидетельствуют резиновые сапоги, которые выловили из воды.