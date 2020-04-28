«Не закрыли»: в минздраве рассказали о работе «Тысячекоечной» после вспышки COVID-19

«Больница плавно, в течение этой недели, будет прекращать госпитализацию в большую часть отделений. По крайней мере, в те отделения, потоки пациентов из которых мы можем распределить в другие медицинские организации края. Это сделано не потому, что там распространяется коронавирусная инфекция, а в связи с тем, что там требуется провести заключительные дезинфекционные мероприятия и перестроить работу в соответствии с новыми требованиями. В частности, там сейчас ведутся строительные работы по организации шлюзов, душевых, то есть входная зона полностью перестраивается. Госпитализацию в ряд отделений в течение этой недели мы прекращаем. При этом не выписывая тех пациентов, которые есть сейчас там», - подчеркнула Анастасия Худченко.