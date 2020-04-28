«Не закрыли»: в минздраве рассказали о работе «Тысячекоечной» после вспышки COVID-19

Posted 28 апреля 2020, 11:10
Published 28 апреля 2020, 11:10
Modified 17 февраля, 19:08
Updated 17 февраля, 19:08
Так, в медучреждении не принимают новых пациентов в связи с проведением санитарно-карантинных мероприятий. Госпитализация в большую часть отделений временно приостановлена, экстренных больных будут направлять в другие медицинские учреждения.
«Больница плавно, в течение этой недели, будет прекращать госпитализацию в большую часть отделений. По крайней мере, в те отделения, потоки пациентов из которых мы можем распределить в другие медицинские организации края. Это сделано не потому, что там распространяется коронавирусная инфекция, а в связи с тем, что там требуется провести заключительные дезинфекционные мероприятия и перестроить работу в соответствии с новыми требованиями. В частности, там сейчас ведутся строительные работы по организации шлюзов, душевых, то есть входная зона полностью перестраивается. Госпитализацию в ряд отделений в течение этой недели мы прекращаем. При этом не выписывая тех пациентов, которые есть сейчас там», - подчеркнула Анастасия Худченко.
Как рассказала министр здравоохранения края, экстренные пациенты, например, с травмами, будут направляться в краевую клиническую больницу №1 (ККБ №1), в медцентр ДВФУ и Артемовскую городскую больницу. Плановая госпитализация ранее была прекращена в связи с угрозой распространения коронавируса.
Ранее «Восток-Медиа» сообщало о том, что два отделения в «Тысячекоечной» больнице – урологическое и хирургическое – были закрыты на карантин после того, как в больнице выявили несколько пациентов и медработников с положительным результатом на коронавирус.