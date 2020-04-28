vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости
vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости

Posted 28 апреля 2020, 11:10

Published 28 апреля 2020, 11:10

Modified 17 февраля, 19:08

Updated 17 февраля, 19:08

больница

«Не закрыли»: в минздраве рассказали о работе «Тысячекоечной» после вспышки COVID-19

28 апреля 2020, 11:10
Фото: Медиахолдинг1Mi. больница
«Тысячекоечная» больница во Владивостоке не закрыта после вспышки коронавируса и продолжает работать, но с ограничениями – об этом во вторник, 28 апреля, рассказала заместитель председателя правительства края – министр здравоохранения Анастасия Худченко.

Так, в медучреждении не принимают новых пациентов в связи с проведением санитарно-карантинных мероприятий. Госпитализация в большую часть отделений временно приостановлена, экстренных больных будут направлять в другие медицинские учреждения.

«Больница плавно, в течение этой недели, будет прекращать госпитализацию в большую часть отделений. По крайней мере, в те отделения, потоки пациентов из которых мы можем распределить в другие медицинские организации края. Это сделано не потому, что там распространяется коронавирусная инфекция, а в связи с тем, что там требуется провести заключительные дезинфекционные мероприятия и перестроить работу в соответствии с новыми требованиями. В частности, там сейчас ведутся строительные работы по организации шлюзов, душевых, то есть входная зона полностью перестраивается. Госпитализацию в ряд отделений в течение этой недели мы прекращаем. При этом не выписывая тех пациентов, которые есть сейчас там», - подчеркнула Анастасия Худченко.

Как рассказала министр здравоохранения края, экстренные пациенты, например, с травмами, будут направляться в краевую клиническую больницу №1 (ККБ №1), в медцентр ДВФУ и Артемовскую городскую больницу. Плановая госпитализация ранее была прекращена в связи с угрозой распространения коронавируса.

Ранее «Восток-Медиа» сообщало о том, что два отделения в «Тысячекоечной» больнице – урологическое и хирургическое – были закрыты на карантин после того, как в больнице выявили несколько пациентов и медработников с положительным результатом на коронавирус.

#Новости#Общество
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт vostokmedia.com обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Восток-Медиа». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-77373 от 25 декабря 2019 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Голубь Андрей Александрович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Реклама: [email protected] (часовой пояс +7 к Мск, UTC+10 (GMT+10))

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика