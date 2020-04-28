Желание тусить довело приморских девушек до уголовного дела

Posted 28 апреля 2020, 04:54
Published 28 апреля 2020, 04:54
Modified 17 февраля, 19:09
Updated 17 февраля, 19:09
О вопиющем случае рассказали сотрудники правоохранительных органов на своей официальной странице в социальной сети Instagram. Так, в отдел полиции в Артёме обратилась 82-летняя женщина. Она пояснила, что на неё совершено нападение. Две девушки, угрожая ей, забрали деньги, продукты и мобильный телефон.
Подозреваемых нашли. 25-летнюю и 36-летнюю девушек доставили в отдел полиции. Они признались в содеянном и рассказали, зачем они это сделали. Оказалось, что в этот день у девушек закончились алкогольные напитки. Но хотелось продолжение банкета. На продуктовом рынке они заметили пенсионерку. И решили, возможно, что это и есть их шанс на то, чтобы продолжить задуманное.
Теперь в отношении жительниц города возбуждено уголовное дело. В случае, если вина их будет полностью доказана, им грозит до семи лет лишения свободы.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что мужчина ударил сотрудника правоохранительных органов и скрылся. Его искали семь лет. И в 2020 году его нашли.