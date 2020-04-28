Желание тусить довело приморских девушек до уголовного дела

Подозреваемых нашли. 25-летнюю и 36-летнюю девушек доставили в отдел полиции. Они признались в содеянном и рассказали, зачем они это сделали. Оказалось, что в этот день у девушек закончились алкогольные напитки. Но хотелось продолжение банкета. На продуктовом рынке они заметили пенсионерку. И решили, возможно, что это и есть их шанс на то, чтобы продолжить задуманное.