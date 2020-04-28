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Posted 28 апреля 2020, 04:54

Published 28 апреля 2020, 04:54

Modified 17 февраля, 19:09

Updated 17 февраля, 19:09

Желание тусить довело приморских девушек до уголовного дела

28 апреля 2020, 04:54
Сюжет
Уголовное дело
В Приморье возбуждено уголовное дело в отношении двух жительниц региона. Молодым девушкам не хватило алкоголя. И для того, чтобы продолжить банкет, они решились на преступление. Их внимание привлекла пенсионерка.

О вопиющем случае рассказали сотрудники правоохранительных органов на своей официальной странице в социальной сети Instagram. Так, в отдел полиции в Артёме обратилась 82-летняя женщина. Она пояснила, что на неё совершено нападение. Две девушки, угрожая ей, забрали деньги, продукты и мобильный телефон.

Подозреваемых нашли. 25-летнюю и 36-летнюю девушек доставили в отдел полиции. Они признались в содеянном и рассказали, зачем они это сделали. Оказалось, что в этот день у девушек закончились алкогольные напитки. Но хотелось продолжение банкета. На продуктовом рынке они заметили пенсионерку. И решили, возможно, что это и есть их шанс на то, чтобы продолжить задуманное.

Теперь в отношении жительниц города возбуждено уголовное дело. В случае, если вина их будет полностью доказана, им грозит до семи лет лишения свободы.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что мужчина ударил сотрудника правоохранительных органов и скрылся. Его искали семь лет. И в 2020 году его нашли.

#Новости#Общество#Владивосток#Уголовное дело#Артём
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