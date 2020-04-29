«Дальморепродукт» может не пережить этот год

Posted 29 апреля 2020, 07:36
Published 29 апреля 2020, 07:36
Modified 17 августа 2022, 09:08
Updated 17 августа 2022, 09:08
Компания АО ХК «Дальморепродукт» продолжает испытывать на себе череду экономических неприятностей. Год назад, предприятие оставшееся без квот было вынуждено сдать все свои суда в аренду. Таким образом компания собиралась сгладить возникшие «финансовые углы».
Несколько дней назад стало известно, что ООО «Дальзавод» в качестве кредитора решило подать в суд заявление о банкротстве АО ХК «ДМП». Сообщается, что долг компании составляет 2 493 490 рублей. данную сумму «Дальморепродукт» должен по решению суда, принятого в ноябре 2019 года.
По информации базы данных СПАРК-Интефакс, операции по счетам компании «Дальморепродукт» в Сбербанке были приостановлены. До этого АО ХК «ДМП» пытались обанкротить дважды — в 2002 и 2013 годах. Примечательно, что в последний раз компанию пыталось банкротить ООО «МТС».
Как ранее сообщало РИА «Восток-Медиа», Росрыболовство пыталось расторгнуть договоры по квотам на добычу рыбной продукции с предприятиями, имеющими, по информации ФАС, связи с иностранным инвестором. Тогда квот лишилась целая цепочка компаний, имеющих отношение к известному в Приморье предпринимателю Дмитрию Дремлюге. «Под раздачу» Росрыболовства попали пять компаний. Нарушителями закона по мнению ФАС стали ООО «Зарубинская база флота», ООО «Краб ДВ», ООО «Тайфун», АО «ХК «Дальморепродукт» и ООО «Атлантика». Тогда российские ведомства единым фронтом выступили против того, чтобы «русский украинец, проживающий в США», зарабатывал на вылове приморских ресурсов.