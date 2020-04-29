«Дальморепродукт» может не пережить этот год

Как ранее сообщало РИА «Восток-Медиа», Росрыболовство пыталось расторгнуть договоры по квотам на добычу рыбной продукции с предприятиями, имеющими, по информации ФАС, связи с иностранным инвестором. Тогда квот лишилась целая цепочка компаний, имеющих отношение к известному в Приморье предпринимателю Дмитрию Дремлюге. «Под раздачу» Росрыболовства попали пять компаний. Нарушителями закона по мнению ФАС стали ООО «Зарубинская база флота», ООО «Краб ДВ», ООО «Тайфун», АО «ХК «Дальморепродукт» и ООО «Атлантика». Тогда российские ведомства единым фронтом выступили против того, чтобы «русский украинец, проживающий в США», зарабатывал на вылове приморских ресурсов.