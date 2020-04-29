Гороскоп на 30 апреля: Близнецы полны противоречий, а Львов ждёт большая суета

Козероги (22.12 — 20.01) продолжают сбор сведений об интересующем их вопросе. Не расслабляйтесь и не отвлекайтесь на мелочи, пока не свершите того, что задумали на этот день. Общение с коллегами позволит вам проявить свои таланты и принесёт положительные эмоции.