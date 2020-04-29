Гороскоп на 30 апреля: Близнецы полны противоречий, а Львов ждёт большая суета

Posted 29 апреля 2020, 07:30
Published 29 апреля 2020, 07:30
Modified 18 февраля, 06:31
Updated 18 февраля, 06:31
Овны (21.03 — 20.04) могут ожидать хорошего дохода от вложения денег в проекты, связанные с производством и строительством. День подходит для занятий духовными практиками, изучения традиций прошлого, объединения, спортивных мероприятий.
Тельцам (21.04. — 20.05) предстоит сделать выбор между тем, что диктует чувство долга и тем, что хочется. Доверяйте своему чутью, и все устроится самым лучшим образом. В личной жизни перед вами откроются прекрасные возможности приведения отношений в желаемое состояние.
День Близнецов (21.05 — 21.06) полон противоречий. Вы можете быть поставлены перед сложным выбором, и ваша задача — не испугаться перемен. Благоприятно уединение, успех ждет всех, чья работа так или иначе связана с благоустройством помещений.
Повышенная работоспособность Раков (22.06 — 22.07) позволит им быстро справиться с делами и предоставит возможность заняться любимым делом. Хороший день для путешествий, посещения новых мест. Друзья принесут с собой новую полезную информацию.
Львы (23.07 — 23.08) постараются внести в свою жизнь как можно больше разнообразия. День обещает много суеты, хорошо пройдёт перемена обстановки. Самое приятное времяпровождение для вас сегодняшним вечером — в кругу близких и единомышленников.
Дев (24.08 — 23.09) ждёт активный творческий день, связанный как с профессиональной деятельностью, так и решением личных проблем. Реализованное сегодня желание может в корне изменить всю жизненную ситуацию.
Весам (24.09 — 23.10) стоит распланировать очерёдность сегодняшних событий и освободить вечер для общения с друзьями. Период полон планов и надежд, большинство из которых могут осуществиться в самое ближайшее время. Также это время подходит для общения с Учителями.
Скорпионам (24.10 — 22.11) стоит больше ориентироваться не на поставленную когда-то цель, а на сегодняшний интерес. Следите за знаками судьбы и не стесняйтесь толковать их в позитивном ключе. Жажда нового опыта благоприятствует всем делам этого дня.
Стрельцы (23.11 — 21.12), для вас день символизирует расширение сферы влияния, но, возможно, дорогим путём: предстоит отказаться от чего-то привычного. Подумайте, ведь все, что у вас сейчас есть — это результат принятых вами решений и предпринятых действий.
Козероги (22.12 — 20.01) продолжают сбор сведений об интересующем их вопросе. Не расслабляйтесь и не отвлекайтесь на мелочи, пока не свершите того, что задумали на этот день. Общение с коллегами позволит вам проявить свои таланты и принесёт положительные эмоции.
Водолеям (21.01 — 20.02) пришла пора проверить свои цели на истинность: спросите себя, приносят ли радость вам ваши успехи? Или ваша деятельность — только способ заработать на жизнь? День проходит под знаком внутренней свободы, возможно быстрое продвижение важных дел.
Рыбы (21.02 — 20.03) могут смело обращаться за помощью к друзьям и родственникам. Благоприятный день для расширения круга общения, вероятны как новые знакомства, так и возобновление старых связей. Удачными обещают быть покупки для дома.