Калужская область ввела масочный режим

Posted 29 апреля 2020, 16:23
Published 29 апреля 2020, 16:23
Modified 1 сентября 2022, 04:07
Updated 1 сентября 2022, 04:07
Губернатор области Владислав Шапша заявил, что граждане должны носить маски при посещении магазинов, общественных мест, а также при поездках в автобусах и другом транспорте. Данная мера необходима для предотвращения распространения коронавируса, пишут «Известия».
Также Шапша отметил, что в настоящее время аптеки региона не испытывают дефицита масок, а если он все-таки будет, то маску легко можно сшить собственноручно.
Сообщается, что в регионе, при условии соблюдения всех норм безопасности, начнут работать ремонтные мастерские и парикмахерские. Кроме этого работают киоски, а еще разрешена продажа рассады и семян.