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Posted 29 апреля 2020, 16:23

Published 29 апреля 2020, 16:23

Modified 1 сентября 2022, 04:07

Updated 1 сентября 2022, 04:07

Калужская область ввела масочный режим

29 апреля 2020, 16:23
В регионе введен режим обязательного ношения масок в общественных местах и в транспорте.

Губернатор области Владислав Шапша заявил, что граждане должны носить маски при посещении магазинов, общественных мест, а также при поездках в автобусах и другом транспорте. Данная мера необходима для предотвращения распространения коронавируса, пишут «Известия».

Также Шапша отметил, что в настоящее время аптеки региона не испытывают дефицита масок, а если он все-таки будет, то маску легко можно сшить собственноручно.

Сообщается, что в регионе, при условии соблюдения всех норм безопасности, начнут работать ремонтные мастерские и парикмахерские. Кроме этого работают киоски, а еще разрешена продажа рассады и семян.

#Новости#Общество
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