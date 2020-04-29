Маски, санитайзеры, дистанция: как приморские компании защищают работников от COVID19

Posted 29 апреля 2020, 04:49
Published 29 апреля 2020, 04:49
Modified 17 августа 2022, 09:08
Updated 17 августа 2022, 09:08
Основной вывод, которые сделали корреспонденты издания - размер компании напрямую влияет на количество мер, принимаемых для защиты от коронавируса.
Отметим, что многие предприятия ограничиваются минимальным набором. Например, источник в компании, производящей мясную продукцию, «Ратимир» сообщил, что всем сотрудникам на входе замеряют температуру, но специальных тестов на коронавирус они не сдают.
В АО «Торговый порт «Посьет» корреспонденту агентства рассказали, что своих сотрудников они обезопасили от коронавируса всеми возможными способами. Какими именно правда собеседник агентства сообщить не смог.
Пресс-секретарь предприятия «Соллерс» Анна Щербакова отметила, что своих сотрудников они максимально оберегают от возможного заражения. На предприятии внесли существенные коррективы в рабочие процессы, чтобы соблюсти необходимую дистанцию и развести рабочие потоки.
«У нас на входе стоят бесконтакные измерители температуры, через которые проходят все сотрудники. Кроме того, они по максимуму обеспечены средствами индивидуальной защиты. Посещение столовой теперь происходит по графику, кроме того у нас действует сертифицированный травмпункт, где есть специальное помещение в котором человек с подозрением на коронавирус может дождаться врачей и проследовать на госпитализацию», - сообщила Анна Щербакова.
В ГК «Русский краб» отметили, что они обеспечивают тестирование своих сотрудников на коронавирус. Все работники группы компаний обеспечены средствами индивидуальной защиты, ведется постоянный мониторинг состояния их здоровья, контакты членов экипажа судов с представителями портовых служб осуществляются в соответствии с требованиями охраны труда, предусмотренными на период пандемии.
В ближайшее время за счет средств работодателя начнется еженедельное тестирование сотрудников на наличие коронавирусной инфекции.
Как ранее «Восток-Медиа» сообщало, что в агрохолдинге «Русагро» серьезность проблемы c распространением Covid-19 осознали ещё два месяца назад. С февраля руководство начало поэтапно внедрять необходимые меры по недопущению распространения вируса: запрет на командировки и личные поездки за пределы домашнего региона, перевод совещаний и встреч в дистанционный формат, обеспечение работников средствами индивидуальной защиты. Сегодня сотрудники, от которых напрямую зависит процесс производства, обеспечиваются средствами индивидуальной защиты.
Маленький бизнес тоже продолжает функционировать, но, в отличие от гигантов, он более подвижен и быстрее адаптировался к новым реалиям. Например, компании, которые занимаются производством еды, к требованиям подошли довольно и гибко и оперативно ввели собственные стандарты работы. Первым рестораном, который согласился рассказать о том, какие меры он использует для защиты сотрудников, стала чайхана «Хлопок». После закрытия заведений на период самоизоляции, предприятие, как и многие другие приморские фастфуды и рестораны, перешло в режим работы доставки продукции.
«Перед каждым заказом мы измеряем температуру работников и дезинфицируем сумки. Антисептики наши работники кухни используют перед каждым приготовлением заказа. Доставка у нас бесконтактная, она работает в штатном режиме, но с вот такими нововведениями. Рестораны пока закрыты. Работники постоянно дезинфицируют руки, замеряется температура. В такое нелегкое врем лучше перебдеть, чем недобдеть», - поделился администратор чайханы «Хлопок».
Об используемых мерах рассказали и ближайшие конкуренты «Хлопка», пиццерия «ОкиДоки». Администратор сети подчеркнул, что все доступные методы профилактики коронавируса были введены в рабочий цикл.
«Температура измеряется, ручки и терминалы обрабатываются в течение всего дня. Столы выдачи готовой продукции обрабатываются после каждого клиента. Каждые полчаса обработка рук, обработка полов. Сотрудники все в масках, все в виниловых перчатках», - рассказали корреспонденту агентства в «ОкиДоки».
Сегодня бизнес не только Приморья, но и всей России ожидает окончания режима самоизоляции и начала работы, но, по всей видимости, ему придётся вводить те самые новые санитарные нормы работы, которые уже «обкатали» компании, работающие сейчас. Безусловно новые стандарты выведут санитарные нормы на различных производствах в России на новый уровень. Экономисты считают, что стандарты работы, которые были введены во время эпидемии коронавируса, повышают безопасность потребителей. Так что велика вероятность того, что после снятия ограничений и окончания режима самоизоляции эти стандарты могут найти повсеместное применение. В целом приморский бизнес, которому позволили работать в это нелёгкое время, довольно ответственно подошёл к заботе о здоровье своих сотрудников.