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Posted 29 апреля 2020, 01:31

Published 29 апреля 2020, 01:31

Modified 17 августа 2022, 09:08

Updated 17 августа 2022, 09:08

река

Он уже был обессилен: случай на реке в Приморье едва не закончился трагедией

29 апреля 2020, 01:31
Фото: Медиахолдинг1Mi. река
На реке Раздольная в Уссурийске чуть не утонул мужчина. Он кричал и просил о помощи. Очевидец позвонил в спасательную службу. Однако координаты он оперативно сообщить не смог. Спасателям сначала пришлось найти пострадавшего. И в момент, когда они поняли, где он находится, мужчина уже был обессилен.

О случае, который чуть не закончился трагедией, рассказали сотрудники ГУ МЧС России по Приморскому краю на своей официальной странице в социальной сети Instagram. Когда спасатели узнали о произошедшем, они попросили очевидца уточнить, где именно находится пострадавший. Однако он этого сделать не смог. Специалисты приняли решение к пожарной автоцистерне прикрепить прицеп с лодкой. И отправиться на место происшествия.

После того, как пожарные оказались в районе реки Раздольная, они начали поисковую операцию. В дальнейшем начальник караула увидел на небольшом островке на реке мужчину. Он окрикнул его, однако в ответ не услышал ничего. Специалисты поняли, что мужчина обессилен. И спасатели начали искать место, от которого можно было бы подобраться к пострадавшему.

«Сплавить лодку выше по течению реки не предоставлялось возможным, так как высота берега местами достигала пяти метров. Было принято решение спустить лодку ниже по течению. Сотрудники караула перенесли плавсредство на руках и опустили на водную поверхность. Взяв два спасательных круга, спасатели вброд против течения, по пояс в воде, тащили лодку к островку», — пояснили в ГУ МЧС России по региону.

В итоге, мужчину спасли. На берегу пострадавшего ждали сотрудники скорой медицинской помощи. 27-летнему приморцу была оказана медицинская помощь. Он получил общее обморожение.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что пожарные сняли с крыши мужчину. Лестница обрушилась, поэтому самостоятельно он спуститься не смог.

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#Новости#Общество#Владивосток#Река
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