Он уже был обессилен: случай на реке в Приморье едва не закончился трагедией

После того, как пожарные оказались в районе реки Раздольная, они начали поисковую операцию. В дальнейшем начальник караула увидел на небольшом островке на реке мужчину. Он окрикнул его, однако в ответ не услышал ничего. Специалисты поняли, что мужчина обессилен. И спасатели начали искать место, от которого можно было бы подобраться к пострадавшему.