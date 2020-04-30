Астматик про коронавирус: покой и неподвижность означают смерть

Сначала ты не можешь сидеть, потому что задыхаешься и нужно больше объема, чтобы просто дышать. Встаешь, но стоять тоже долго нельзя — сил нет. Опираешься на стену, на мебель, на все, что угодно и ползёшь вниз. Выбираешь положение, в котором можешь сделать хотя бы минимальный вдох-выдох. Вы только представьте, вокруг есть воздух, открыты все окна, а тебе его банально не хватает? Попробуйте задержать дыхание и представьте, что в таком состоянии находишься не 30 секунд и не три минуты. Это надолго. Ровно настолько, насколько быстро приедет скорая и сможет купировать приступ.