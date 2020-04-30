Картина дня в Приморье: сбежавшая пациентка, четыре сотни заражённых и клещи

Posted 30 апреля 2020, 11:51
Published 30 апреля 2020, 11:51
Modified 17 февраля, 19:12
Updated 17 февраля, 19:12
Счёт – на сотни
Количество людей, заражённых коронавирусом в Приморье, превысило четыре сотни человек. За последние сутки диагноз подтвердился ещё у 36 жителей края. По данным оперативного штаба, опасная инфекция особенно быстро распространяется в самых крупных городах региона — Владивостоке, Находке и Артёме, а также в Михайловском районе, где ранее был зарегистрирован групповой очаг инфекции.
Найдена и наказана
Сбежавшая из больницы во Владивостоке женщина с подтверждённым диагнозом COVID-19 найдена и привлечена к ответственности. В полиции рассказали, что 38-летняя пациентка самовольно ушла из медицинского учреждения. Свой поступок она аргументировала тем, что заболевание протекает у неё в лёгкой форме. Однако стражи порядка быстро нашли беглянку. Теперь ей грозит серьёзный штраф.
Клещи атакуют
Решившим самоизолироваться на природе приморцам грозит опасность: с начала весны более 350 жителей края уже покусали клещи. За текущую неделю опасные кровопийцы атаковали 170 человек, в том числе детей. Два приморца сейчас находятся в больнице – у них обнаружены болезнь Лайма и риккетсиоз. К счастью, диагноз «клещевой энцефалит» пока не поставлен никому. Специалисты настоятельно рекомендуют гражданам на время воздержаться от посещения кладбищ и парков и прийти туда только после того, как территории будут обработаны от кровососущих насекомых.