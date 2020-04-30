Картина дня в Приморье: сбежавшая пациентка, четыре сотни заражённых и клещи

Решившим самоизолироваться на природе приморцам грозит опасность: с начала весны более 350 жителей края уже покусали клещи. За текущую неделю опасные кровопийцы атаковали 170 человек, в том числе детей. Два приморца сейчас находятся в больнице – у них обнаружены болезнь Лайма и риккетсиоз. К счастью, диагноз «клещевой энцефалит» пока не поставлен никому. Специалисты настоятельно рекомендуют гражданам на время воздержаться от посещения кладбищ и парков и прийти туда только после того, как территории будут обработаны от кровососущих насекомых.