Сбежавшую из больницы женщину с диагнозом COVID-19 поймали во Владивостоке

А вот приморцы с тяжёлым течением COVID-19 в обязательном порядке будут госпитализированы. Также в больнице должны лечиться от коронавируса беременные женщины, пожилые люди старше 65 лет, а также все те, кто имеет в анамнезе хронические заболевания.