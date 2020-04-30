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Posted 30 апреля 2020, 08:22

Published 30 апреля 2020, 08:22

Modified 18 февраля, 06:31

Updated 18 февраля, 06:31

Сбежавшую из больницы женщину с диагнозом COVID-19 поймали во Владивостоке

30 апреля 2020, 08:22
Женщина с подтверждённым диагнозом COVID-19, сбежавшая из больницы во Владивостоке, найдена и наказана.

Как рассказали «Восток-Медиа» в пресс-службе УМВД России по Приморскому краю, накануне заражённая коронавирусом 38-летняя женщина самовольно ушла из инфекционного госпиталя, поскольку у неё заболевание протекало в лёгкой форме. Однако стражи порядка быстро нашли беглянку у неё же дома.

В отношении жительницы Ленинского района Владивостока возбуждено административное производство по статье 6.3 КоАП РФ (Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения). Теперь ей грозит серьёзный штраф.

Ранее «Восток-Медиа» сообщало о том, что теперь пациенты с лёгким или бессимптомным течением коронавирусной инфекции, либо подозрением на заболевание могут лечиться на дому. Однако при этом необходимо строжайшим образом соблюдать режим самоизоляции.

А вот приморцы с тяжёлым течением COVID-19 в обязательном порядке будут госпитализированы. Также в больнице должны лечиться от коронавируса беременные женщины, пожилые люди старше 65 лет, а также все те, кто имеет в анамнезе хронические заболевания.

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