Александр Ролик: дух Первомая — в наших сердцах

Posted 1 мая 2020, 03:14
Published 1 мая 2020, 03:14
Modified 18 февраля, 06:51
Updated 18 февраля, 06:51
Председатель парламента обратился к приморцам от имени всех депутатов Законодательного собрания Приморского края с искренним первомайским поздравлением.
«У Первомая давняя история и традиции. Для всех жителей нашего края этот праздник является напоминаем о трудовых подвигах земляков, ассоциируется с наступлением весны и тепла.
Приморцы всегда активно участвовали в первомайских демонстрациях, шли праздничными колоннами и радовались весне. В этом году, к большому сожалению, не будет массовых гуляний и праздничных шествий, но дух Первомая — в наших сердцах!
Особые слова благодарности хочется сказать старшему поколению приморцев, ведь благодаря вашим трудовым заслугам, огромным усилиям по развитию региона мы по праву гордимся родным Приморьем. Дорогие земляки, желаю вам и вашим близким крепкого здоровья, семейного благополучия, мира и добра!»
Председатель ЗС ПК Александр Ролик