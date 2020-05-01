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Posted 1 мая 2020, 03:14

Published 1 мая 2020, 03:14

Modified 18 февраля, 06:51

Updated 18 февраля, 06:51

Александр Ролик: дух Первомая — в наших сердцах

1 мая 2020, 03:14
Спикер Законодательного собрания Приморья Александр Ролик поздравил жителей края с праздником весны и труда.

Председатель парламента обратился к приморцам от имени всех депутатов Законодательного собрания Приморского края с искренним первомайским поздравлением.

«У Первомая давняя история и традиции. Для всех жителей нашего края этот праздник является напоминаем о трудовых подвигах земляков, ассоциируется с наступлением весны и тепла.

Приморцы всегда активно участвовали в первомайских демонстрациях, шли праздничными колоннами и радовались весне. В этом году, к большому сожалению, не будет массовых гуляний и праздничных шествий, но дух Первомая — в наших сердцах!

Особые слова благодарности хочется сказать старшему поколению приморцев, ведь благодаря вашим трудовым заслугам, огромным усилиям по развитию региона мы по праву гордимся родным Приморьем. Дорогие земляки, желаю вам и вашим близким крепкого здоровья, семейного благополучия, мира и добра!»

Председатель ЗС ПК Александр Ролик

#Новости#Общество#1 Мая#Власть#Первомай
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