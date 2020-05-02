Более сотни: губернатор рассказал о нарушениях в магазинах и автобусах Приморья

Более сотни нарушений санитарно-эпидемиологических правил выявлено в Приморье за минувшие сутки – об этом на прошедшем в субботу, 2 мая, селекторном совещании с главами муниципальных образований рассказал губернатор края Олег Кожемяко.

По информации пресс-службы правительства региона, за прошедшие сутки в крае было проверено около 500 объектов торговли и услуг – супермаркетов, магазинов, салонов красоты, общественного транспорта. В результате административные комиссии выявили 115 нарушений и составили 94 протокола. Как рассказал Олег Кожемяко, многие сотрудники магазинов пренебрегают санитарными правилами, не надевая медицинские маски и перчатки, помещения должным образом не дезинфицируются. В свою очередь, посетители супермаркетов не всегда соблюдают положенную социальную дистанцию. Также на совещании стало известно о том, что во Владивостоке сняты с маршрута два автобуса за неудовлетворительное санитарное состояние. Всего в дальневосточной столице составлено 15 протоколов. По словам губернатора, проверка объектов торговли и услуг продолжится на протяжении всех майских праздников. Административные комиссии снова проверят предприятия, где были зафиксированы нарушения. «Если они не устранены, то вместе с Роспотребнадзором оформлять документы и обращаться в суд для приостановки деятельности таких компаний», – заявил Олег Кожемяко. Особое внимание глава региона уделил вопросу дезинфекции подъездов жилых домов, особенно там, где проживают заболевшие коронавирусной инфекцией. «Соберите управляющие компании, обеспечьте необходимыми средствами дезинфекции, проконтролируйте, чтобы два раза в день мылись подъезды», – распорядился Олег Кожемяко. Ранее «Восток-Медиа» сообщало о том, что за минувшие сутки коронавирусная инфекция подтверждена ещё у 25 приморцев. Таким образом, с начала эпидемии в Приморье зарегистрировано уже 455 случаев заболевания COVID-19.