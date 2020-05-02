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Posted 2 мая 2020, 05:33

Published 2 мая 2020, 05:33

Modified 17 февраля, 19:12

Updated 17 февраля, 19:12

covid

Итоги недели в Приморье: счёт на сотни, прощание с Анной Чулковой и масочный режим

2 мая 2020, 05:33
Фото: Медиахолдинг1Mi. covid
«Восток-Медиа» рассказывает о самых важных событиях, которые произошли на текущей неделе. Так, количество жителей с положительными результатами теста на наличие коронавирусной инфекции увеличилось и превысило 450 человек. В крае введён масочный режим. В минувшую субботу скончалась легендарная Анна Чулкова.

«Ситуация сложная»

По состоянию на 2 мая в регионе подтвердилось уже 455 случаев заражения COVID-19. Четыре заболевания закончились летальным исходом. Более 60 человек победили коронавирус, их уже выписали. Однако врачи в один голос говорят — никто не знает, как именно будет проходить болезнь у конкретного человека. Новая инфекция ещё совсем не изучена, вирус очень коварен и смертельно опасен. Ранее губернатор Приморского края Олег Кожемяко обратился ко всем жителям региона и попросил их строго соблюдать режим самоизоляции. Как подчеркнул глава Приморья, ситуация сложная: вирус не отступает, количество заражений растёт, счёт заболевших идёт уже на сотни, поэтому сейчас необходимо проявить высшую степень ответственности.

Ушла легенда

Во Владивостоке на 87-м году жизни скончалась создатель известных конфет «Птичье молоко», почётный житель Владивостока, легендарная Анна Чулкова. Знаменитый кондитер является автором и другой полюбившейся многим сладкой продукции — шоколадно-вафельного торта «Мечта», конфет «Комета», «Метеорит», а за конфеты «Золотой Рог» она была удостоена бронзовой медали ВДНХ. Церемония прощания с Анной Фёдоровной состоялась 28 апреля.

В магазин – только в маске

В последний день апреля в Приморье ужесточили ограничительные меры, связанные с угрозой распространения коронавирусной инфекции. Теперь жителям края не рекомендуется покидать населенные пункты, в которых они проживают или временно пребывают. Кроме того, в Приморье ввели масочный режим. Теперь жители края обязаны надевать медицинскую маску в магазинах, салонах красоты, общественном транспорте и такси. При этом обязательно соблюдение «социальной» дистанции в 1,5 метра.

Клещи атакуют

Решившим самоизолироваться в майские праздники на природе приморцам грозит опасность: с начала весны более 350 жителей края уже покусали клещи. За текущую неделю опасные кровопийцы атаковали 170 человек, в том числе детей. И хотя случаи клещевого энцефалита пока не зафиксированы, два приморца сейчас находятся в больнице – у них обнаружены болезнь Лайма и риккетсиоз.

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