Итоги недели в Приморье: счёт на сотни, прощание с Анной Чулковой и масочный режим

По состоянию на 2 мая в регионе подтвердилось уже 455 случаев заражения COVID-19. Четыре заболевания закончились летальным исходом. Более 60 человек победили коронавирус, их уже выписали. Однако врачи в один голос говорят — никто не знает, как именно будет проходить болезнь у конкретного человека. Новая инфекция ещё совсем не изучена, вирус очень коварен и смертельно опасен. Ранее губернатор Приморского края Олег Кожемяко обратился ко всем жителям региона и попросил их строго соблюдать режим самоизоляции. Как подчеркнул глава Приморья, ситуация сложная: вирус не отступает, количество заражений растёт, счёт заболевших идёт уже на сотни, поэтому сейчас необходимо проявить высшую степень ответственности.