Сети обмана: как мошенники Приморья наживаются на коронавирусе

«Регистрируется множество мошеннических доменов со словами „коронавирус“, covid и т.п. — порядка 70 тыс. доменных имен, связанных с коронавирусом, было зарегистрировано всего за три дня. Кроме того, подобные ключевые слова используются в большом количестве фишинговых рассылок. Мы зафиксировали несколько новых схем мошенничества, связанных с коронавирусом. Например, „компенсации за ущерб от вируса“ — мошенники предлагают получение социальных выплат и компенсаций, тем самым собирая информацию о картах и персональные данные. Распространен также сбор средств якобы на различные благотворительные цели», — говорит представитель организации.