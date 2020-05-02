Сети обмана: как мошенники Приморья наживаются на коронавирусе

Posted 2 мая 2020, 07:19
Published 2 мая 2020, 07:19
Modified 17 августа 2022, 09:08
Updated 17 августа 2022, 09:08
«Вирусные письма», сообщения об экспресс-тестах для проверки на коронавирус и мега-эффективные лекарства — Интернет за последние месяцы стал существенно опаснее.
Повторение пройденного
Интернет только кажется безопасной средой. Наряду с огромным количеством полезной информации здесь существуют и опасные, вредоносные программы и ссылки. За годы работы онлайн сформировались определенные правила работы в сетях: не скачивать никаких непроверенных программ, не сообщать данные своих карт по первому запросу, не открывать писем с неизвестных номеров и не переходить по непонятным ссылкам. Как правило, такой техники безопасности хватает.
Однако с началом пандемии коронавируса и введением режима самоизоляции опасность Интернет-среды возросла многократно.
— Количество фейков выросло в разы. Они не только нагнетают ситуацию, распространяют мифы, но и создают благодатную почву для совершения мошеннических действий. Напуганные люди легче ведутся на провокации и соглашаются на предложения, которые в обычной обстановке их бы насторожили. С середины апреля киберволонтёры Приморья мониторят соцсети и выявляют вредоносные мифы, на которые в дальнейшем подают жалобы, — рассказала координатор медиабратства «Киберволонтёры» Мария Лагунова.
Одно из последних открытий проекта #антифейк — информация об отравленных масках. Якобы по домам ходят «волонтёры» и раздают средства индивидуальной защиты, которые как бы пропитаны наркотическими веществами.
— После пары вдохов сознание затуманивается, а в это время те самые «волонтеры» грабят дом. МВД России уже дало опровержение, что информация недостоверна, — говорит Мария Лагунова.
Психология обмана
С точки зрения психологии в том, что именно сейчас увеличилось количество мошенников — нет ничего удивительного. Мир находится в постоянном стрессе, пытается выработать правила, для условий, которые ранее существовали. Жизнь в очень напряженном информационном поле приводит к тому, что не остаётся сил к критическому восприятию предложений.
— Это не вопрос наивности. Люди сейчас пытаются найти опору в том, где её априори нет: нет единых правил, которые помогли бы пережить кризис. Никто не понимает, как жить дальше, поэтому, естественно, что увеличивается паника, которая и приводит к необдуманным поступкам, — говорит психолог Тара Ройлян.
Еще одна причина в том, что в сложное время люди стараются опираться на базовые установки, привитые многим еще в детстве. В частности, веры в доброту, порядочность, взаимовыручку.
— Нас всех воспитывали на сказках и на рассказах о том, что люди должны быть вежливыми, благородными, должны заботиться друг о друге. В итоге у большинства сформирована некая идеализированная концепция мира: все должны помогать друг другу. И поэтому многие предложения мошенников приобрести медицинские препараты или технику сомнения не вызывают — мне же должны помогать, — говорит Тара Ройлян.
Несите ваши денежки
Новых способов мошенничества, как ни странно, пока не изобрели. То есть их совершенствуют технически, но идеологически все остается на прежнем уровне. Звонки с незнакомых номеров, «письма счастья», объявления о продаже неких чудодейственных медицинских гаджетов — все это было и ранее. Однако с поправкой на эпидемию коронавируса содержание было осовременено.
По словам представителя крупнейшей финансовой организации России, тема распространения коронавируса действительно активно применяется киберпреступниками для мошенничества с использованием методов социальной инженерии. Мошенники традиционно могут воспользоваться любой актуальной тематикой, но их цель остаётся неизменной: украсть ваши данные и деньги.
«Регистрируется множество мошеннических доменов со словами „коронавирус“, covid и т.п. — порядка 70 тыс. доменных имен, связанных с коронавирусом, было зарегистрировано всего за три дня. Кроме того, подобные ключевые слова используются в большом количестве фишинговых рассылок. Мы зафиксировали несколько новых схем мошенничества, связанных с коронавирусом. Например, „компенсации за ущерб от вируса“ — мошенники предлагают получение социальных выплат и компенсаций, тем самым собирая информацию о картах и персональные данные. Распространен также сбор средств якобы на различные благотворительные цели», — говорит представитель организации.
Впрочем, объемы мошенничества пока минимальны, отмечают эксперты.
Еще один способ выманить деньги — это предложение в соцсетях пройти тест на коронавирус. Естественно, что по данным опроса, любой, согласившийся на предложение, оказывается в группе риска. Затем предлагается заказать противовирусные лекарства с доставкой. Разумеется, с просьбой указать персональные данные и реквизиты банковской карты.
Кстати, не всегда надо доводить операцию до логичного завершения. Фишинговые технологии позволяют собрать личные данные и получить доступ к платежным реквизитам. Для этого достаточно просто перейти по ссылке в письме или СМС-сообщении, которые рассылают мошенники.
«Мошенники с помощью фишинговых сайтов могут собирать личные данные и платежные реквизиты, а также получить всю необходимую информацию для доступа к вашим счетам, — рассказал начальник Отдела информационной безопасности Дальневосточного ГУ Банка России Алексей Каракиян. — При этом обманщики часто ссылаются на официальные организации, к которым у людей высокий уровень доверия. Сейчас, в условиях пандемии, в таких рассылках часто фигурирует название Всемирной организации здравоохранения».
Такие технологии могут быть вшиты в любой сайт. Даже в тот, где предлагают купить маски или средства защиты.
Что можно сделать?
Самое печальное, что вернуть деньги получится не во всех случаях.
Ведь выйти на след мошенников почти невозможно, если же касается банковских переводов, то каждый из них делается добровольно и потому не может быть ни возвращен, ни заблокирован.
Эксперты рекомендуют запомнить некоторые простые средства безопасности. Например, написать правила безопасности, сделать памятки: чего нельзя никому сообщать, куда звонить, что делать.
— Дело в том, что в состоянии высокой тревоги мы можем растеряться, забыть, что нужно хранить в секрете, или, чувствуя себя неуверенно, поддаться на авторитетные требования мошенников, и тогда памятка очень пригодится в качестве «опоры», — говорит психолог Виктория Арлаускайте.
Кроме того, перед тем, как принять решение, всегда надо взять паузу, чтобы обдумать и справиться с эмоциями. Возможно, привлечь к обсуждению еще одного человека, который поможет критически взглянуть на ситуацию и не принимать необдуманного решения.