Гороскоп на 4 мая: Львы увидят вещие сны, а Скорпионов осенят новые идеи

Posted 3 мая 2020, 07:30
Published 3 мая 2020, 07:30
Modified 18 февраля, 06:55
Updated 18 февраля, 06:55
Сегодняшний успех Овнов (21.03 — 20.04) зависит от их способности противостоять влиянию общества. Сейчас превосходное время для овладения сложными знаниями и навыками: не дайте этому времени пропасть зря.
Тельцы (21.04. — 20.05) получат полное право расслабиться, разделавшись наконец с надоевшей проблемой. Своевременными окажутся действия, направленные на благоустройство квартиры и офиса. Позаботьтесь о своем самочувствии, сделав упор на очищение организма и разумные физические нагрузки.
Близнецы (21.05 — 21.06) с удовольствием обнаружат, что партнёры очень дорожат их участием в проекте. В целом, события дня могут иметь противоречивый характер, но, пройдя это испытание, вы, как минимум, получите пищу для размышлений. И станете сильнее!
Успеть сделать как можно больше захочется сегодня Ракам (22.06 — 22.07). Вас ждет множество контактов, разговоров, заключение важных соглашений. Многие из вас смогут совершить удачное приобретение, купив вещь для личного пользования.
Вокруг Львов (23.07 — 23.08) царит здоровая рабочая атмосфера. Особенно хорошо идет работа в группе. Новые предложения следует критично оценить, прежде чем принимать в них участие. Именно сейчас возможно получение тайных знаний через внезапные прозрения и сны.
У Дев (24.08 — 23.09) хороший период для борьбы за профессиональную независимость, возобновляются и пускаются в ход старые связи. Можете рассчитывать на понимание руководства и других влиятельных лиц. А любимый человек, похоже, ожидает от вас более решительных действий.
Материальная заинтересованность подталкивает Весов (24.09 — 23.10) к авантюре, которая потребует огромного физического и психического напряжения. Самое время в открытую заявить окружающим о своих намерениях. Возрастает творческая интуиция, возможны необычные достижения в науке и творчестве.
Скорпионы (24.10 — 22.11) выступят в роли лидеров, решая профессиональные вопросы. Интересующая информация найдет вас сама, сумейте только правильно ей распорядиться. Прилив свежих идей способен превратить работу в увлекательную игру, которая приносит доход.
Возрастает влияние и могущество Стрельцов (23.11 — 21.12) в деловой сфере. Не упускайте возможности расширить сферу влияния: от вашей сегодняшней активности зависит, сможете ли вы в дальнейшем получить то, что хотите.
Для Козерогов (22.12 — 20.01) это день изучения ремёсел и достижения цели. Вкладывайте душу в то, что делаете, если хотите добиться признания. Обратите внимание на воспитание детей, их проблемы и желания.
Водолеи (21.01 — 20.02) могут рассчитывать на поддержку друзей в своих начинаниях. Удачно закончится и обращение к вышестоящим лицам. Экстравагантность вашей натуры найдет выражение в выборе одежды и манере общения.
Люди будут рады побыть наедине с Рыбами (21.02 — 20.03) и поделиться с ними своими планами. Вы будете сегодня необычайно энергичны, даст о себе знать тяга к таинственным явлениям. В любовной сфере прослеживается склонность к поиску нового стиля в отношениях: более честного и открытого.