Гороскоп на 4 мая: Львы увидят вещие сны, а Скорпионов осенят новые идеи

Люди будут рады побыть наедине с Рыбами (21.02 — 20.03) и поделиться с ними своими планами. Вы будете сегодня необычайно энергичны, даст о себе знать тяга к таинственным явлениям. В любовной сфере прослеживается склонность к поиску нового стиля в отношениях: более честного и открытого.