На один из районов Приморья обрушился сильнейший град

Напомним, ранее о погоде на майских праздниках рассказал главный синоптик края Борис Кубай. Так, в воскресенье, 3 мая, начнётся понижение температурного фона, а в понедельник, 4 мая, велика вероятность прохождения циклона, который вызовет умеренные дожди по всей территории Приморья, а на юге края — сильные.