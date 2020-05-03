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Posted 3 мая 2020, 04:42

Published 3 мая 2020, 04:42

Modified 17 февраля, 19:10

Updated 17 февраля, 19:10

На один из районов Приморья обрушился сильнейший град

3 мая 2020, 04:42
Сюжет
Эксклюзив
Вечером второго мая в Приморье выпал град. В некоторых районах края град выпал сдедом за сильной грозой, напугав местных жителей.

Удивлённые приморцы прислали в агентство фотографии огромных градин. Некоторые из них достигали в диаметре двух сантиметров. Отметим, что основной удар града пришёлся на Надеждинский район.

Приморские синоптики сообщали, что в ночь на 3 мая мог пройти небольшой, местами умеренный дождь. В отдельных районах синоптики прогнозировали ливни, местами синоптики обещают грозу и даже град.

Ранее «Восток-Медиа» сообщало о том, что поздно вечером 1 мая и в ночь на 2 мая на Приморский край обрушилась непогода с громом, молнией, ливнями и сильным ветром. Стихия всерьёз напугала жителей региона.

Напомним, ранее о погоде на майских праздниках рассказал главный синоптик края Борис Кубай. Так, в воскресенье, 3 мая, начнётся понижение температурного фона, а в понедельник, 4 мая, велика вероятность прохождения циклона, который вызовет умеренные дожди по всей территории Приморья, а на юге края — сильные.

#Новости#Общество#Эксклюзив
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