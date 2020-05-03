В Приморье нарушитель режима самоизоляции оказался вором-рецидивистом в розыске

Сотрудники полиции решили установить личность нервного прохожего и выяснили, что он находится в федеральном розыске за совершение целой серии краж. Задержанному грозит штраф за нарушение режима самоизоляции и до 5 лет лишения свободы за ранее совершенные преступления. Пока суд заключил мужчину под стражу на 15 суток.