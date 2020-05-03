В Приморье нарушитель режима самоизоляции оказался вором-рецидивистом в розыске

Posted 3 мая 2020, 09:12
Published 3 мая 2020, 09:12
Modified 1 сентября 2022, 03:22
Updated 1 сентября 2022, 03:22
Сотрудники полиции в городе Находка патрулировали парк и проводили с гуляющими людьми профилактические беседы о необходимости соблюдения режима самоизоляции. В ходе рейда полицейские остановили мужчину, который нервничал и вёл себя вызывающе.
Сотрудники полиции решили установить личность нервного прохожего и выяснили, что он находится в федеральном розыске за совершение целой серии краж. Задержанному грозит штраф за нарушение режима самоизоляции и до 5 лет лишения свободы за ранее совершенные преступления. Пока суд заключил мужчину под стражу на 15 суток.
Напомним, ранее «Восток-Медиа» сообщало о том, что полицейские в ежедневном режиме проводят профилактические беседы с людьми, которые ходят по улицам и не соблюдают режим самоизоляции.