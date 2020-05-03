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Posted 3 мая 2020, 09:12

Published 3 мая 2020, 09:12

Modified 1 сентября 2022, 03:22

Updated 1 сентября 2022, 03:22

В Приморье нарушитель режима самоизоляции оказался вором-рецидивистом в розыске

3 мая 2020, 09:12
Сюжет
Происшествие
Вор находящийся в федеральном розыске нарушил режим самоизоляции и попался сотрудникам полиции. Теперь он может оказаться в тюрьме.

Сотрудники полиции в городе Находка патрулировали парк и проводили с гуляющими людьми профилактические беседы о необходимости соблюдения режима самоизоляции. В ходе рейда полицейские остановили мужчину, который нервничал и вёл себя вызывающе.

Сотрудники полиции решили установить личность нервного прохожего и выяснили, что он находится в федеральном розыске за совершение целой серии краж. Задержанному грозит штраф за нарушение режима самоизоляции и до 5 лет лишения свободы за ранее совершенные преступления. Пока суд заключил мужчину под стражу на 15 суток.

Напомним, ранее «Восток-Медиа» сообщало о том, что полицейские в ежедневном режиме проводят профилактические беседы с людьми, которые ходят по улицам и не соблюдают режим самоизоляции.

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#Новости#Происшествие
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