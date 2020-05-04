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Posted 4 мая 2020, 01:16

Published 4 мая 2020, 01:16

Modified 17 августа 2022, 09:08

Updated 17 августа 2022, 09:08

беременность

Роддом и отделение больницы во Владивостоке закрыли из-за COVID-2019

4 мая 2020, 01:16
Фото: Медиахолдинг1Mi. беременность
Сюжет
COVID-19
В столице Дальнего Востока на карантин были закрыты отделение гематологии краевой клинической больницы № 2 и Владивостокский родильный дом № 4. Причина — коронавирус, который был выявлен у медицинских работников и 9 пациентов.

По информации пресс-службы правительства региона, в отделении гематологии был выявлен коронавирус у медицинской сестры и девяти пациентов, с которыми она ранее контактировала. Остальных сотрудников отправили проходить режим строгой самоизоляции.

Также был выявлен коронавирус у медицинского работника во Владивостокском родильном доме № 4. Все роженицы, которые там в этот момент находились, там и остаются. Они уже прошли тест на наличие коронавирусной инфекции. Пока все результаты отрицательные. Однако, как уточняют специалисты, это ещё не окончательные данные.

В дальнейшем рожениц будут принимать в родильном доме при краевой клинической больнице № 1 и в Перинатальном центре.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что в России, с начала всего периода, был зафиксирован рекорд. В воскресенье, 3 мая, коронавирус был подтверждён у более 10 тысяч человек. В Приморье заболели уже более 500 человек.

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#Новости#Общество#Владивосток#COVID-19#Роддом
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