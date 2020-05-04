Роддом и отделение больницы во Владивостоке закрыли из-за COVID-2019

Posted 4 мая 2020, 01:16
Published 4 мая 2020, 01:16
Modified 17 августа 2022, 09:08
Updated 17 августа 2022, 09:08
По информации пресс-службы правительства региона, в отделении гематологии был выявлен коронавирус у медицинской сестры и девяти пациентов, с которыми она ранее контактировала. Остальных сотрудников отправили проходить режим строгой самоизоляции.
Также был выявлен коронавирус у медицинского работника во Владивостокском родильном доме № 4. Все роженицы, которые там в этот момент находились, там и остаются. Они уже прошли тест на наличие коронавирусной инфекции. Пока все результаты отрицательные. Однако, как уточняют специалисты, это ещё не окончательные данные.
В дальнейшем рожениц будут принимать в родильном доме при краевой клинической больнице № 1 и в Перинатальном центре.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что в России, с начала всего периода, был зафиксирован рекорд. В воскресенье, 3 мая, коронавирус был подтверждён у более 10 тысяч человек. В Приморье заболели уже более 500 человек.