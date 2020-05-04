Роддом и отделение больницы во Владивостоке закрыли из-за COVID-2019

Также был выявлен коронавирус у медицинского работника во Владивостокском родильном доме № 4. Все роженицы, которые там в этот момент находились, там и остаются. Они уже прошли тест на наличие коронавирусной инфекции. Пока все результаты отрицательные. Однако, как уточняют специалисты, это ещё не окончательные данные.