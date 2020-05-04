Ситуация очень серьёзная: в Приморье развёрнут ещё один госпиталь из-за COVID-2019

Posted 4 мая 2020, 05:42
Published 4 мая 2020, 05:42
Modified 17 августа 2022, 09:08
Updated 17 августа 2022, 09:08
По информации пресс-службы правительства региона, в новом госпитале, который развёрнут на базе одного из детско-спортивных комплексов в Находке, будет 50 коек для приморцев с COVID-2019. Его уже проинспектировал губернатор края Олег Кожемяко.
«Находка занимает второе место в Приморье по числу заболевших коронавирусом, ситуация очень серьезная. Поэтому сейчас принимаем меры, чтобы ее стабилизировать. В разворачиваемом госпитале разместим больных с легкой формой заболевания, не требующих специального медоборудования», — пояснил глава региона.
Госпиталь начнёт функционировать через два-три дня.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что в крае количество «коронавирусников» увеличилось до 547 человек. При этом 99 из них уже смогли победить COVID-2019. Однако 40 приморцев находятся в тяжёлом состоянии.