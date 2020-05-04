Ситуация очень серьёзная: в Приморье развёрнут ещё один госпиталь из-за COVID-2019

В Находкинском городском округе развёрнут дополнительный инфекционный госпиталь для пациентов, у которых будет положительный результат теста на наличие коронавирусной инфекции. Однако планируют туда отправлять только тех, у кого заболевание протекает в лёгкой форме. Госпиталь начнёт работать через 2-3 дня.

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