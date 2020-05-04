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Posted 4 мая 2020, 05:42

Published 4 мая 2020, 05:42

Modified 17 августа 2022, 09:08

Updated 17 августа 2022, 09:08

Ситуация очень серьёзная: в Приморье развёрнут ещё один госпиталь из-за COVID-2019

Ситуация очень серьёзная: в Приморье развёрнут ещё один госпиталь из-за COVID-2019

4 мая 2020, 05:42
Фото: тематическое фото. Медиахолдинг1Mi.
Сюжет
COVID-19
В Находкинском городском округе развёрнут дополнительный инфекционный госпиталь для пациентов, у которых будет положительный результат теста на наличие коронавирусной инфекции. Однако планируют туда отправлять только тех, у кого заболевание протекает в лёгкой форме. Госпиталь начнёт работать через 2-3 дня.

По информации пресс-службы правительства региона, в новом госпитале, который развёрнут на базе одного из детско-спортивных комплексов в Находке, будет 50 коек для приморцев с COVID-2019. Его уже проинспектировал губернатор края Олег Кожемяко.

«Находка занимает второе место в Приморье по числу заболевших коронавирусом, ситуация очень серьезная. Поэтому сейчас принимаем меры, чтобы ее стабилизировать. В разворачиваемом госпитале разместим больных с легкой формой заболевания, не требующих специального медоборудования», — пояснил глава региона.

Госпиталь начнёт функционировать через два-три дня.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что в крае количество «коронавирусников» увеличилось до 547 человек. При этом 99 из них уже смогли победить COVID-2019. Однако 40 приморцев находятся в тяжёлом состоянии.

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#Новости#Общество#Владивосток#COVID-19#Госпиталь
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