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Posted 5 мая 2020, 03:30

Published 5 мая 2020, 03:30

Modified 1 сентября 2022, 04:08

Updated 1 сентября 2022, 04:08

Тематическое фото

Власти Приморья просят родителей дошкольников поскорее подавать заявления на выплаты

5 мая 2020, 03:30
Фото: Медиахолдинг1Mi. Тематическое фото
Сюжет
Дети
Правительство Приморского края объявило о старте приёма заявок на новую социальную выплату. Она полагается семьям, в которых есть дети от 3 до 7 лет, и среднедушевой доход не достигает прожиточного минимума — 13189 рублей.

Выплачивать сумму в размере 7221 рубль предполагается с июня этого года. Заявления же принимаются дистанционно — при помощи электронной или обычной почты. Тем кто рассчитывает получить пособие в июне, рекомендуют подать заявку как можно скорее. Сделать это можно через портал государственных и муниципальных услуг, через Социальный портал, почтовым отправлением через центр социальной поддержки, либо через любой МФЦ, как только они откроются после вынужденной паузы.

В заявлении необходимо указать сведения о получаемых алиментах на содержание ребёнка и все другие виды доходов семьи, а также количество её членов.

По предварительным данным краевого министерства труда и социальной политики, получить новую выплату с июня смогут около 14,3 тысячи детей. Эта мера поддержки изначально не была связана с пандемией коронавируса, её инициировал президент России Владимир Путин в ходе январского послания к Федеральному Собранию. Однако в связи с распространением коронавируса глава государства обязал регионы завершить подготовительные работы на месяц раньше и начать выплату в июне, а не в июле, как предполагалось ранее.

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#Новости#Общество#Дети#Президент РФ#Деньги#COVID-19
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