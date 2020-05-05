Власти Приморья просят родителей дошкольников поскорее подавать заявления на выплаты

Выплачивать сумму в размере 7221 рубль предполагается с июня этого года. Заявления же принимаются дистанционно — при помощи электронной или обычной почты. Тем кто рассчитывает получить пособие в июне, рекомендуют подать заявку как можно скорее. Сделать это можно через портал государственных и муниципальных услуг, через Социальный портал, почтовым отправлением через центр социальной поддержки, либо через любой МФЦ, как только они откроются после вынужденной паузы.