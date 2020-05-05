Власти Приморья просят родителей дошкольников поскорее подавать заявления на выплаты

Posted 5 мая 2020, 03:30
Published 5 мая 2020, 03:30
Modified 1 сентября 2022, 04:08
Updated 1 сентября 2022, 04:08
Выплачивать сумму в размере 7221 рубль предполагается с июня этого года. Заявления же принимаются дистанционно — при помощи электронной или обычной почты. Тем кто рассчитывает получить пособие в июне, рекомендуют подать заявку как можно скорее. Сделать это можно через портал государственных и муниципальных услуг, через Социальный портал, почтовым отправлением через центр социальной поддержки, либо через любой МФЦ, как только они откроются после вынужденной паузы.
В заявлении необходимо указать сведения о получаемых алиментах на содержание ребёнка и все другие виды доходов семьи, а также количество её членов.
По предварительным данным краевого министерства труда и социальной политики, получить новую выплату с июня смогут около 14,3 тысячи детей. Эта мера поддержки изначально не была связана с пандемией коронавируса, её инициировал президент России Владимир Путин в ходе январского послания к Федеральному Собранию. Однако в связи с распространением коронавируса глава государства обязал регионы завершить подготовительные работы на месяц раньше и начать выплату в июне, а не в июле, как предполагалось ранее.