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Posted 6 мая 2020, 10:04

Published 6 мая 2020, 10:04

Modified 1 сентября 2022, 03:22

Updated 1 сентября 2022, 03:22

Трассу на выезде из Владивостока ждёт масштабное обновление – подробно

6 мая 2020, 10:04
Комплексный ремонт проведут специалисты на одной из главных магистралей Владивостока – улице Маковского.

По информации пресс-службы администрации Владивостока, на участке от «Зари» до остановки общественного транспорта «Перевал» будет уложен новый асфальт. Также подрядчики отремонтируют пешеходные зоны, уберут старое бетонное ограждение и установят новое, металлическое. Работы будут вестись на протяжении майских праздников. Протяженность ремонтируемого участка составит около 3 километров.

На первом этапе специалисты демонтируют 20% бортового камня, который частично был повреждён в результате дорожно-транспортных происшествий и пришёл в негодность.

Также будут восстановлены ливневые канализации. На разделительной полосе рабочие заменят 200 пришедших в негодность дождеприёмных лотков. Кроме того, будут отремонтированы и разрушенные колодцы инженерных коммуникаций, заменены лотки между тротуаром и откосом.

Ранее «Восток-Медиа» сообщало о том, что Владивосток будет избавлен от 17 наиболее аварийных участков дорог. Так, работы уже ведутся на кольце в районе улицы Толстого, где специалисты уже установили 168 погонных метров дорожного ограждения, отделив проезжую часть от тротуара.

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