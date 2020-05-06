Трассу на выезде из Владивостока ждёт масштабное обновление – подробно

Posted 6 мая 2020, 10:04
Published 6 мая 2020, 10:04
Modified 1 сентября 2022, 03:22
Updated 1 сентября 2022, 03:22
По информации пресс-службы администрации Владивостока, на участке от «Зари» до остановки общественного транспорта «Перевал» будет уложен новый асфальт. Также подрядчики отремонтируют пешеходные зоны, уберут старое бетонное ограждение и установят новое, металлическое. Работы будут вестись на протяжении майских праздников. Протяженность ремонтируемого участка составит около 3 километров.
На первом этапе специалисты демонтируют 20% бортового камня, который частично был повреждён в результате дорожно-транспортных происшествий и пришёл в негодность.
Также будут восстановлены ливневые канализации. На разделительной полосе рабочие заменят 200 пришедших в негодность дождеприёмных лотков. Кроме того, будут отремонтированы и разрушенные колодцы инженерных коммуникаций, заменены лотки между тротуаром и откосом.
Ранее «Восток-Медиа» сообщало о том, что Владивосток будет избавлен от 17 наиболее аварийных участков дорог. Так, работы уже ведутся на кольце в районе улицы Толстого, где специалисты уже установили 168 погонных метров дорожного ограждения, отделив проезжую часть от тротуара.