Трассу на выезде из Владивостока ждёт масштабное обновление – подробно

Ранее «Восток-Медиа» сообщало о том, что Владивосток будет избавлен от 17 наиболее аварийных участков дорог. Так, работы уже ведутся на кольце в районе улицы Толстого, где специалисты уже установили 168 погонных метров дорожного ограждения, отделив проезжую часть от тротуара.