Банки не прощают долги: чем хуже ситуация, тем жёстче выбивают

Posted 7 мая 2020, 09:10
Published 7 мая 2020, 09:10
Modified 17 августа 2022, 09:08
Updated 17 августа 2022, 09:08
Многие из них живут в долг. А ведь кредиты нужно погашать, а как, из каких средств? Правительство объявило «кредитные каникулы». Но что это такое и кому удастся ими воспользоваться? Быть может лучше сразу признать себя банкротом?
Кто может рассчитывать на «каникулы»?
Правительство в марте приняло пакет мер поддержки бизнеса в условиях пандемии коронавируса. Так, малый и средний бизнес из наиболее пострадавших отраслей (сейчас их 11) сможет рассчитывать на отсрочку арендных и налоговых платежей, за исключением НДС. Кроме того, вводится мораторий на банкротство таких компаний, также запускаются специальные кредитные программы.
И вот пресс-служба Дальневосточного ГУ Банка России сообщила, что предприниматели Приморья с конца марта подали более 1,2 тыс. заявок на реструктуризацию кредитов, банки одобрили более 800 из них, в 157 случаях — отказали.
А что делать не бизнесменам, а гражданам, потерявшим доход?
Вроде бы каждый банк не хочет терять клиентов и поэтому предлагает свою программу. Вот, например, «Примсоцбанк» заявляет, что «если вы попали в сложную жизненную ситуацию и не можете в срок выплачивать кредит… мы предлагаем вам решить эту проблему с помощью реструктуризации…. Наш специалист подберет для вас оптимальный вариант, если у вас нет просроченной задолженности». Банк обещает уменьшить сумму ежемесячного платежа с помощью увеличения срока кредита; отсрочку погашения основного долга по кредиту на срок до шести месяцев; возможность досрочного погашения кредита в случае восстановления вашего материального положения.
Но сколько клиентов банка воспользовались этой программой — пока не разглашается.
Одновременно с банками коллекторы разработали свои меры поддержки должников. Они предлагают отсрочку или снижение платежей. Например, Первое коллекторское бюро (ПКБ) объявило, что люди, заболевшие коронавирусом, освобождаются от платежей на период болезни. Тем, кто потерял работу — снижает ежемесячный платеж в зависимости от ситуации вплоть до 200 рублей на два месяца.
Согласно распоряжению правительства, каникулы — не для всех, а только для части населения, бравшей сравнительно небольшие кредиты. Для потребительских кредитов верхняя планка установлена на уровне 250 тысяч рублей. Для автокредитов потолок составляет 600 тысяч рублей, для ипотеки — 1,5 миллиона рублей. Впрочем, для разных территорий, определены разные суммы по ипотеке. Для жителей Дальнего Востока — не более 3 миллионов рублей.
Председатель правления Международной конфедерации обществ потребителей Дмитрий Янин заявил, что две трети ипотечников, половина автокредитов и 30% потребзаймов не попадают под «кредитные каникулы».
В 2019 году средний размер ипотеки превышал 2,38 миллиона рублей, а средний размер автокредита в России составлял 800 тысяч рублей.
По данным Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА) в апреле доля должников, которые отказываются платить по кредитам из-за финансовых трудностей, выросла на 10 процентных пунктов. И теперь 60% заемщиков заявляют, что у них нет доходов, чтобы погасить долг.
А по информации банков за апрель почти на 50% увеличилась доля проблемных клиентов, которые уверяют, что потеряли работу или доход.
Каждый седьмой клиент Промсвязьбанка из уже допустивших просрочку связывает свои проблемы с падением доходов на фоне пандемии. В банке «Ренессанс Кредит» отметили, что примерно в 27% случаев заемщики ссылаются на ситуацию, связанную с коронавирусом, более половины из этих клиентов (66%) говорят о потере работы и снижении дохода.
Итак, типичная история. Молодой и перспективный тренер по восточным единоборствам из Москвы получил приглашение приехать во Владивосток и вести секцию в одном из университетов города. Университету нужны были спортивные успехи международного уровня. Год назад тренер приехал, снял квартиру в центре и даже тут же в кредит купил новый «Форестер». Всё шло хорошо до марта. Потом — самоизоляция. Спортивный зал закрыт. Тренер вернулся домой, в столицу, но уже с долгами. Он, конечно, обратился в банк с просьбой дать отсрочку платежа на несколько месяцев. Но, оказалась, что у него слишком дорогая машина, и его кредит не подходит под эти условия. Но лишиться машины — не страшно. У тренера есть еще подмосковная стройка в ипотеку и она тоже не подпадает под условия «каникул». По его словам, лучшее предложение он получил от одной бандитской группировки, заниматься с бойцами, но и то, когда спадёт режим самоизоляции.
Банки не хотят терять прибыль
И поэтому реализуют собственные сценарии, давно отработанные для кризисных ситуаций. Что для них признаки кризиса? А как раз всё то, что происходит сейчас: рост дефолтов по кредитам и ухудшение качества кредитного портфеля, отток средств клиентов, рост стоимости фондирования (привлечения средств), падение доходов, сужения качественной клиентской базы.
Эти факторы приводят не просто к изменению политики работы с клиентами, но к её ужесточению, отмечает финансовый обозреватель Александр Денисенко, автор сайта «Финансовые тонкости».
Поэтому банки делают совсем не то, что ждёт от них клиент. Вместо того, чтобы оформлять «каникул», проще передать почти безнадежных заемщиков в коллекторские агентства, пусть те с ними возятся. Это называется «разгрузить свой портфель от дефолтных клиентов и начать выдавать кредиты по новым более высоким ставкам».
Нужно понимать, что банки не могут «прощать долги». Наоборот, чем хуже ситуация у должника, тем решительнее и жёстче банк будет выбивать долг. И это не «бесчеловечность», а просто бизнес, не будет доходов, банк потеряет лицензию.
В кризис банки повышают ставки по кредитам, а им предлагают «предоставлять ипотечные каникулы по кредитам с низкой ставкой». Какой же дурак будет это делать, когда все новые кредиты будут выдаваться с более высокой ставкой?
Так что ждать милосердия от банковской сферы — бесполезно. Банк к вам придёт за своими деньгами или пришлёт коллекторов. К этому нужно быть готовым. Помирать, так с музыкой! Если у вас нет денег, банк заберёт имущество. Поэтому финансовые аналитики советуют: срочно продавайте, всё, что можно продать. А деньги положите на электронный кошелёк, купите биткойны… Всё, что зарабатываете, оформляйте на родственников. Никто ещё никому долги в нашей стране не прощал.
Помучиться или сразу в банкроты?
Целый ряд финансовых аналитиков советуют не растягивать собственные мучения, а выбирать банкротство. Нынешний президент США Дональд Трамп, будучи бизнесменом, сам несколько раз использовал эту процедуру.
Как отмечает обозреватель «Прайм» Екатерина Шохина: «Больше половины российских граждан не смогут воспользоваться правом на кредитные каникулы из-за правительственных лимитов на данную опцию. Им предстоит выбрать один из трех вариантов: объявить себя банкротом, молча перестать платить по долгам или рефинансировать займы, чтобы отсрочить выплаты. Юристы рекомендуют выбрать банкротство, так как остальные два варианта еще больше затянут петлю на шее заемщика».
Обычно люди, теряющие работу и доходы, теряют и инициативу. Попробовав отсрочить платежи или реструктуризовать кредит и убедившись, что это не получается он просто перестают платить по кредиту. У них опускаются руки и они безвольно ждут того страшного часа, когда к ним придут коллекторы. Ждать своей финансовой смерти не просто тяжело, но и глупо, отмечает председатель правления Международной конфедерации обществ потребителей Дмитрий Янин.
«Если у вас ничего нет: ни доходов, ни имущества, то судебный пристав составит акт о невозможности исполнить решение суда, — говорит Янин. — Но в дальнейшем будет непросто: все банковские счета будут арестованы, деньги вы сможете получать только в конверте и вас не выпустят заграницу, пока долг не будет погашен. А гасить его надо будет с процентами, пенями и штрафами».
Выход? Личное банкротство
Закон о банкротстве физических лиц в нашей стране вступил в силу 1 октября 2015 года. Он призван помочь должникам, когда долгов стало слишком много, а денег нет и взять неоткуда. Банкротство — это возможность легально списать долги через суд, однако это не самая приятная перспектива, но иногда это единственный вариант, чтобы снять с себя бремя долгов. В законе предусмотрено право должника подать заявление о своем банкротстве при любой сумме долга, если он докажет, что не в состоянии его выплатить. Если непосильные финансовые обязательства больше 500 тысяч рублей, право превращается в обязанность — человек должен идти в суд и подавать заявление о своем банкротстве. За неявку даже предусмотрена административная ответственность.
Тот, кто решится признать себя банкротом, должен понимать, что его имущество (кроме единственного жилья) отберут в счет оплаты долгов — автомобиль, дачу, загородный участок. Даже если это имущество записано не на самого банкрота, а на его жену или других родственников, которым он менее чем за три года его подарил.
Списывают не все долги. Платежи по алиментам или за услуги ЖКХ останутся.
Что дальше? Некоторые ограничения и жизнь с чистого листа. Трехлетний запрет на работу на руководящих должностях. И вряд ли удастся устроиться на работу в системе государственной службы или в правоохранительные органы.
Дорого ли это стать банкротом? Нужно нанять арбитражного управляющего и дать объявление в прессу о признании себя банкротом. Это потянет примерно на 50 тысяч рублей.
И нужно быть готовым к тому что процедура растянется. Ведь суд требует от арбитражных управляющих выискивать активы для реализации.
Деньги есть, но вы держитесь!
В правительстве понимают, что отсрочка платежей на полгода и прочие финансовые каникулы не спасают значительную часть населения от разорения. И по словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, в Кремле видят недостаточную эффективность принимаемых мер по поддержке бизнеса и работают над исправлением ситуации.
«Мы фиксируем пока недостаточную эффективность реализации этих мер. Видим, что и участникам экономической жизни, и гражданам приходится сталкиваться с проблемами в банках. Мы фиксируем эти проблемы».
Экономист Никита Кричевский отметил, что власть сейчас сознательно не использует все свои финансовые ресурсы и лишь постепенно, шаг за шагом увеличивает поддержку. «У страны сегодня сэкономлено около 18 триллионов рублей. По сути, это еще один годовой бюджет пока стратегия: давать в час по чайной ложке. Непонятно ведь, что дальше будет».