Банки не прощают долги: чем хуже ситуация, тем жёстче выбивают

Итак, типичная история. Молодой и перспективный тренер по восточным единоборствам из Москвы получил приглашение приехать во Владивосток и вести секцию в одном из университетов города. Университету нужны были спортивные успехи международного уровня. Год назад тренер приехал, снял квартиру в центре и даже тут же в кредит купил новый «Форестер». Всё шло хорошо до марта. Потом — самоизоляция. Спортивный зал закрыт. Тренер вернулся домой, в столицу, но уже с долгами. Он, конечно, обратился в банк с просьбой дать отсрочку платежа на несколько месяцев. Но, оказалась, что у него слишком дорогая машина, и его кредит не подходит под эти условия. Но лишиться машины — не страшно. У тренера есть еще подмосковная стройка в ипотеку и она тоже не подпадает под условия «каникул». По его словам, лучшее предложение он получил от одной бандитской группировки, заниматься с бойцами, но и то, когда спадёт режим самоизоляции.