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Posted 7 мая 2020, 13:54

Published 7 мая 2020, 13:54

Modified 18 февраля, 06:54

Updated 18 февраля, 06:54

Картина дня в Приморье: ветеран с COVID-19, ухудшение погоды и малышка за рулём

7 мая 2020, 13:54
Самые интересные события четверга – в обзоре «Восток-Медиа»

Ветеран победила COVID-19

В Приморье 94-летняя женщина, ветеран Великой Отечественной войны, сумела победить коронавирусную инфекцию и была выписана из больницы. Всего опасный недуг побороли уже 130 жителей края. Вместе с тем, за всё время серьёзный диагноз в крае был подтверждён уже 727 раз (43 — за последние сутки). В регионе много больных, состояние которых оценивается как тяжёлое. За последние 24 часа скончались ещё двое пожилых мужчин. Таким образом, в крае зафиксировано уже 10 летальных исходов от COVID-19.

Повеет прохладой

Тёплая весенняя погода недолго радовала приморцев. Уже в пятницу, 8 мая, погодные условия в крае начнут ухудшаться. Утром отдельные районы накроет туман. Осадков не ожидается, но станет прохладнее — до +18 градусов по Цельсию. Во Владивостоке максимальная температура воздуха и вовсе составит всего +16 градусов.

За рулём – кроха

Фото маленькой девочки за рулём движущегося автомобиля в Приморье всколыхнуло социальные сети. Резонансное происшествие заинтересовало и сотрудников полиции. Стражи порядка выяснили, что за руль ребёнка посадили её собственные мама и папа: молодые люди 22 и 25 лет. Теперь на нерадивых родителей составлен протокол об административном правонарушении. За весёлую поездку семье придётся заплатить четыре тысячи рублей.

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