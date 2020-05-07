Картина дня в Приморье: ветеран с COVID-19, ухудшение погоды и малышка за рулём

Posted 7 мая 2020, 13:54
Published 7 мая 2020, 13:54
Modified 18 февраля, 06:54
Updated 18 февраля, 06:54
Ветеран победила COVID-19
В Приморье 94-летняя женщина, ветеран Великой Отечественной войны, сумела победить коронавирусную инфекцию и была выписана из больницы. Всего опасный недуг побороли уже 130 жителей края. Вместе с тем, за всё время серьёзный диагноз в крае был подтверждён уже 727 раз (43 — за последние сутки). В регионе много больных, состояние которых оценивается как тяжёлое. За последние 24 часа скончались ещё двое пожилых мужчин. Таким образом, в крае зафиксировано уже 10 летальных исходов от COVID-19.
Повеет прохладой
Тёплая весенняя погода недолго радовала приморцев. Уже в пятницу, 8 мая, погодные условия в крае начнут ухудшаться. Утром отдельные районы накроет туман. Осадков не ожидается, но станет прохладнее — до +18 градусов по Цельсию. Во Владивостоке максимальная температура воздуха и вовсе составит всего +16 градусов.
За рулём – кроха
Фото маленькой девочки за рулём движущегося автомобиля в Приморье всколыхнуло социальные сети. Резонансное происшествие заинтересовало и сотрудников полиции. Стражи порядка выяснили, что за руль ребёнка посадили её собственные мама и папа: молодые люди 22 и 25 лет. Теперь на нерадивых родителей составлен протокол об административном правонарушении. За весёлую поездку семье придётся заплатить четыре тысячи рублей.