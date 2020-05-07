Картина дня в Приморье: ветеран с COVID-19, ухудшение погоды и малышка за рулём

В Приморье 94-летняя женщина, ветеран Великой Отечественной войны, сумела победить коронавирусную инфекцию и была выписана из больницы. Всего опасный недуг побороли уже 130 жителей края. Вместе с тем, за всё время серьёзный диагноз в крае был подтверждён уже 727 раз (43 — за последние сутки). В регионе много больных, состояние которых оценивается как тяжёлое. За последние 24 часа скончались ещё двое пожилых мужчин. Таким образом, в крае зафиксировано уже 10 летальных исходов от COVID-19.