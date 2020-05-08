Автор самого резонансного фейка о коронавирусе в Приморье пойдёт под суд

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что в самом начале пандемии коронавируса в Приморье начали распространять недостоверные данные о заболевших. Сначала мужчина из Уссурийска сообщил о заболевших. Затем жительница региона также начала распространять сведения о заразившихся COVID-19. Позже в отделе полиции она объяснила, что начала опасаться за жизнь своего ребёнка.