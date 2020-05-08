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Posted 8 мая 2020, 05:26

Published 8 мая 2020, 05:26

Modified 17 августа 2022, 09:08

Updated 17 августа 2022, 09:08

суд

Автор самого резонансного фейка о коронавирусе в Приморье пойдёт под суд

8 мая 2020, 05:26
Фото: Медиахолдинг1Mi. суд
Сюжет
COVID-19
В Приморье завершено расследование уголовного дела в отношении жителя Уссурийска. Его подозревают в клевете.

По информации Следственного комитета России по Приморскому краю, в середине марта мужчина, который работает на заводе в Уссурийске, распространил информацию о коронавирусе. В социальных сетях был опубликован видеоролик, где он рассказывает, что якобы на предприятии есть люди, заразившиеся COVID-19. Информация оказалось ложной.

В отношении нарушителя было возбуждено уголовное дело за клевету. Расследование уголовного дела завершено. Оно передано в суд для рассмотрения по существу.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что в самом начале пандемии коронавируса в Приморье начали распространять недостоверные данные о заболевших. Сначала мужчина из Уссурийска сообщил о заболевших. Затем жительница региона также начала распространять сведения о заразившихся COVID-19. Позже в отделе полиции она объяснила, что начала опасаться за жизнь своего ребёнка.

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#Новости#Общество#Владивосток#Уссурийск#COVID-19#Ложное сообщение
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