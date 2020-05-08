Автор самого резонансного фейка о коронавирусе в Приморье пойдёт под суд

Posted 8 мая 2020, 05:26
Published 8 мая 2020, 05:26
Modified 17 августа 2022, 09:08
Updated 17 августа 2022, 09:08
По информации Следственного комитета России по Приморскому краю, в середине марта мужчина, который работает на заводе в Уссурийске, распространил информацию о коронавирусе. В социальных сетях был опубликован видеоролик, где он рассказывает, что якобы на предприятии есть люди, заразившиеся COVID-19. Информация оказалось ложной.
В отношении нарушителя было возбуждено уголовное дело за клевету. Расследование уголовного дела завершено. Оно передано в суд для рассмотрения по существу.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что в самом начале пандемии коронавируса в Приморье начали распространять недостоверные данные о заболевших. Сначала мужчина из Уссурийска сообщил о заболевших. Затем жительница региона также начала распространять сведения о заразившихся COVID-19. Позже в отделе полиции она объяснила, что начала опасаться за жизнь своего ребёнка.