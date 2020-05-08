Новиков, Пинский и другие: «Единая Россия» назначила кураторов региональных выборов

Так, куратором губернаторских выборов в Еврейской автономной области назначен бывший мэр Артёма Владимир Новиков. Ранее «Восток-Медиа» рассказывало, что с 2016 года, покинув пост главы города, он перешёл на депутатскую работу в Государственную Думу РФ.