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Posted 8 мая 2020, 01:41

Published 8 мая 2020, 01:41

Modified 17 августа 2022, 09:08

Updated 17 августа 2022, 09:08

Тематическое фото

Новиков, Пинский и другие: «Единая Россия» назначила кураторов региональных выборов

8 мая 2020, 01:41
Фото: Медиахолдинг1Mi. Тематическое фото
«Единая Россия» накануне обнародовала списки кураторов региональных выборов, которые будут проходить 13 сентября во многих регионах страны. В перечень кураторов вошли известные приморцам фамилии.

Так, куратором губернаторских выборов в Еврейской автономной области назначен бывший мэр Артёма Владимир Новиков. Ранее «Восток-Медиа» рассказывало, что с 2016 года, покинув пост главы города, он перешёл на депутатскую работу в Государственную Думу РФ.

Выборы в Приморском крае и в Магаданской области будет курировать депутат Виктор Пинский, бывший глава краевой федерации профсоюзов. Профсоюзные деятели края и сегодня называют Пинского «наш депутат в Госдуме».

Куратором выборов в Якутии назначили депутата Госдумы от Камчатки Константина Слыщенко, а в Камчатский край отправится в качестве куратора депутат из Магадана Оксана Бондарь. Выборы в Забайкалье будет курировать сотрудник дальневосточного ЦИК «Единой России» Константин Атланов.

Как отмечает «ФедералПресс», назначение кураторов из Госдумы на выборы в регионах — обычная практика для «Единой России», принятая по решению генерального совета партии. Депутаты помогают региональным отделениям партии координировать усилия в поддержке своих кандидатов.

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