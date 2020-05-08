Новиков, Пинский и другие: «Единая Россия» назначила кураторов региональных выборов

Posted 8 мая 2020, 01:41
Published 8 мая 2020, 01:41
Modified 17 августа 2022, 09:08
Updated 17 августа 2022, 09:08
Так, куратором губернаторских выборов в Еврейской автономной области назначен бывший мэр Артёма Владимир Новиков. Ранее «Восток-Медиа» рассказывало, что с 2016 года, покинув пост главы города, он перешёл на депутатскую работу в Государственную Думу РФ.
Выборы в Приморском крае и в Магаданской области будет курировать депутат Виктор Пинский, бывший глава краевой федерации профсоюзов. Профсоюзные деятели края и сегодня называют Пинского «наш депутат в Госдуме».
Куратором выборов в Якутии назначили депутата Госдумы от Камчатки Константина Слыщенко, а в Камчатский край отправится в качестве куратора депутат из Магадана Оксана Бондарь. Выборы в Забайкалье будет курировать сотрудник дальневосточного ЦИК «Единой России» Константин Атланов.
Как отмечает «ФедералПресс», назначение кураторов из Госдумы на выборы в регионах — обычная практика для «Единой России», принятая по решению генерального совета партии. Депутаты помогают региональным отделениям партии координировать усилия в поддержке своих кандидатов.