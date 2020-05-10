Проехал с ветерком: гость из Амурской области пытался угнать велосипед в Уссурийске

Posted 10 мая 2020, 05:37
Published 10 мая 2020, 05:37
Modified 17 августа 2022, 09:07
Updated 17 августа 2022, 09:07
Как сообщает пресс-служба УМВД, в дежурную часть женщина позвонила сама и рассказала, как некоторое время назад неизвестный мужчина открыто похитил велосипед и скрылся на нем в неизвестном направлении. Причиненный ущерб потерпевшая оценила в 8 тысяч рублей.
На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа. Полицейские осмотрели место происшествия, опросили потерпевшую, очевидцев, составили ориентировку на подозреваемого.
Ориентировка с приметами подозреваемого была незамедлительно направлена наружным нарядам полиции.
В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники патрульно- постовой службы задержали 29-летнего ранее судимого приезжего из Амурской области. В отделе полиции задержанный дал признательные показания. Похищенный велосипед изъят и передан законной владельце.
Дознавателями отдела полиции возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 161 Уголовного кодекса Российской Федерации (Грабеж).
С учетом рецидива преступной деятельности, в отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Сотрудники полиции проверяют его на причастность к ранее совершенным преступлениям.
Российским законодательством за открытое хищение чужого имущества предусмотрена ответственность в виде лишения свободы на срок до четырех лет.