Проехал с ветерком: гость из Амурской области пытался угнать велосипед в Уссурийске

Как сообщает пресс-служба УМВД, в дежурную часть женщина позвонила сама и рассказала, как некоторое время назад неизвестный мужчина открыто похитил велосипед и скрылся на нем в неизвестном направлении. Причиненный ущерб потерпевшая оценила в 8 тысяч рублей.