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Posted 10 мая 2020, 05:37

Published 10 мая 2020, 05:37

Modified 17 августа 2022, 09:07

Updated 17 августа 2022, 09:07

Проехал с ветерком: гость из Амурской области пытался угнать велосипед в Уссурийске

Проехал с ветерком: гость из Амурской области пытался угнать велосипед в Уссурийске

10 мая 2020, 05:37
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Сюжет
Кража
Наказание до четырех лет лишения свободы грозит жителю Амурской области за попытку кражи велосипеда. Не скрываясь, мужчина проник на территорию частного дома и на глазах владелицы, «увел» транспортное средство.

Как сообщает пресс-служба УМВД, в дежурную часть женщина позвонила сама и рассказала, как некоторое время назад неизвестный мужчина открыто похитил велосипед и скрылся на нем в неизвестном направлении. Причиненный ущерб потерпевшая оценила в 8 тысяч рублей.

На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа. Полицейские осмотрели место происшествия, опросили потерпевшую, очевидцев, составили ориентировку на подозреваемого.

Ориентировка с приметами подозреваемого была незамедлительно направлена наружным нарядам полиции.

В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники патрульно- постовой службы задержали 29-летнего ранее судимого приезжего из Амурской области. В отделе полиции задержанный дал признательные показания. Похищенный велосипед изъят и передан законной владельце.

Дознавателями отдела полиции возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 161 Уголовного кодекса Российской Федерации (Грабеж).

С учетом рецидива преступной деятельности, в отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Сотрудники полиции проверяют его на причастность к ранее совершенным преступлениям.

Российским законодательством за открытое хищение чужого имущества предусмотрена ответственность в виде лишения свободы на срок до четырех лет.

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#Новости#Кража#Велосипед
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